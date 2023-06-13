Избегай этих напитков! Чем нельзя запивать лекарства и почему

Правильный прием лекарственных препаратов является не менее важным, чем сама таблетка. Однако об этом не так часто задумываешься.

Издание Verywell heath дало рекомендации о том, какими напитками нельзя запивать таблетки и почему.

Соки

Запивание лекарств фруктовыми соками не дает средству правильно всасываться. Это приводит к тому, что ты можешь получать только половину от необходимой дозы или наоборот — больше, чем тебе нужно.

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Сначала этот эффект обнаружили только при запивании лекарств грейпфрутовым соком. Он блокировал фермент CYP3A4 в тонком кишечнике, который помогает расщеплять таблетки.

Но позже выяснилось, что не грейпфрутовый сок единственный. Яблочный, апельсиновый, виноградный и клюквенный сок также могут влиять на действие препаратов.

Но какое именно влияние имеют соки на таблетки — пока до конца неизвестно.

Газированные напитки

Большая часть газированных напитков имеет кислотность с уровнем pH 3 — 4. Такая кислая среда может повредить защитный барьер таблеток и капсул, а также способна изменять первичный состав лекарственного препарата.

Молоко

Оно может препятствовать всасыванию антибиотиков и нестероидных противовоспалительных препаратов.

Исследования показывают, что молоко может снижать количество веществ, которые доходят до того места в организме, где они нужны, а также влиять на скорость, с которой препараты выводятся из организма.

Кофе и чай

Эти напитки способны влиять на усвоение препарата в организме. Все из-за кофеина, который присутствует в обоих напитках. Он влияет на работу ферментов, которые участвуют в метаболизме лекарств. Это может привести к тому, что препарат не усваивается полностью или наоборот — быстрее выводится из организма.

Алкоголь

Алкоголь потенциально может усиливать действие ряда препаратов, например антидепрессантов. Кроме того, он усиливает побочные эффекты и может спровоцировать новые. Комбинация алкоголя со многими таблетками может вызвать тошноту, рвоту, головную боль, сонливость, обморок или потерю координации.

Более того, этанол может снизить эффективность препарата и даже сделать его токсичным для организма.

Не стоит волноваться, если ты несколько раз запьешь таблетку сладкой водой, соком или молоком. Но не превращай это в постоянную практику, чтобы не навредить своему организму. И помни, что лучшим выбором для запивания таблеток и капсул является вода.

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