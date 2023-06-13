Уникай цих напоїв! Чим не можна запивати ліки та чому

Правильне приймання лікарських препаратів є не менш важливим, аніж сама таблетка. Однак про це не так часто замислюєшся.

Видання Verywell heath дало рекомендації з приводу того, якими напоями не можна запивати таблетки та чому.

Соки

Запивання ліків фруктовими соками не дає лікарським засобам правильно всмоктуватися. Це призводить до того, що ти можеш отримувати лише половину від необхідної дози або навпаки — більше, ніж тобі потрібно.

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Спочатку цей ефект виявили лише при запиванні ліків грейпфрутовим соком. Він блокував фермент CYP3A4 у тонкому кишківнику, який допомагає розщеплювати таблетки.

Та пізніше з’ясувалося, що не грейпфрутовий сік єдиний. Яблучний, апельсиновий, виноградний та журавлинний сік також можуть впливати на дію препаратів.

Але який саме вплив мають соки на таблетки — поки що до кінця невідомо.

Газовані напої

Велика частина газованих напоїв має кислотність з рівнем pH 3 – 4. Таке кисле середовище може пошкодити захисний бар’єр таблеток та капсул, а також здатне змінювати первинний склад лікарського препарату.

Молоко

Воно може перешкоджати всмоктуванню антибіотиків та нестероїдних протизапальних препаратів.

Дослідження свідчать, що молоко може знижувати кількість речовин, які доходять до того місця в організмі, де вони потрібні, а також впливати на швидкість, з якою препарати виводяться з організму.

Кава та чай

Ці напої здатні впливати на засвоєння препарату в організмі. Усе через кофеїн, який присутній в обох напоях. Він впливає на роботу ферментів, які беруть участь у метаболізмі ліків. Це може призвести до того, що препарат не засвоюється повністю або навпаки — швидше виводиться з організму.

Алкоголь

Алкоголь потенційно може посилювати дію ряду препаратів, як-от антидепресантів. Крім того, він посилює побічні ефекти й може спровокувати нові. Комбінація алкоголю з багатьма таблетками може викликати нудоту, блювоту, головний біль, сонливість, непритомність або втрату координації.

Ба більше, етанол може знизити ефективність препарату і навіть зробити його токсичним для організму.

Не варто хвилюватися, якщо ти кілька разів зап’єш таблетку солодкою водою, соком чи молоком. Але не перетворюй це на постійну практику, щоб не нашкодити своєму організму. І пам’ятай, що найкращим вибором для запивання таблеток та капсул є вода.

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