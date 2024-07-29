Чем полезны яблоки: оздоровительные секреты любимого плода

Яблоки — такие доступные и популярные — действительно уникальный продукт, с высоким содержанием биоактивных веществ. Женщины худеют на яблочных диетах и, как приятный бонус, получают сияющую кожу. А мужчинам эти плоды способны улучшить потенцию. Чем полезны яблоки и как их правильно потреблять — читай в материале.

Яблоки содержат массу полезных веществ. Здесь и витамины А, В, Е, Н, К, РР, и микроэлементы, которые очень нужны всем органам и системам нашего организма: железо, цинк, магний, кальций, калий, список нескончаемо длинный. А также кислоты, пектины, дубильные вещества, фруктоза.

И как вишенка на торте полезности яблок — низкая калорийность: от 47 до 60 ккал в 100 г плодов.

Употребление этих фруктов помогает вывести из организма токсины, убрать отеки, нормализовать кислотность желудочного сока.

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А еще наладить работу печени и желчного пузыря. Очистить кожу от воспалений. Урегулировать кровяное давление.

Рассмотрим подробнее, чем полезны яблоки для женщин, мужчин и детей.

В чем польза яблок для здоровья женщин

Для женского организма эти плоды просто незаменимы, они напитывают тело полезными элементами, не добавляя лишних калорий и отлично оздоравливают все системы.:

укрепят волосы и ногти;

улучшат внешний вид кожи и ее здоровье;

восстановят костные ткани;

помогут сбросить лишние килограммы;

нормализуют работу нервной системы;

помогут в профилактике онкологических заболеваний молочной железы и матки.

Если нет индивидуальных противопоказаний, яблоки полезно принимать беременным женщинам.

Эти легкие для пищеварения и вкусные плоды способны насытить организм матери и ребенка полезными веществами. Они способствуют правильному формированию плода, предотвращают анемию, укрепят волосы, ногти и кости.

Эти фрукты не только не наносят вреда матери, но и помогают ей справиться с проблемами, возникающими в период вынашивания малыша.

Лучше всего беременным женщинам потреблять печеные яблоки, ведь они не вызывают газообразование в кишечнике.

Чем полезны яблоки для мужчин

На организм мужчин яблоки оказывают не менее мощное положительное воздействие:

укрепляют кости и нервную систему;

улучшают состав крови;

уменьшают риск сердечных заболеваний;

повышают физическую активность и выносливость;

снижают риск развития астмы;

поддерживают мужскую потенцию и восстанавливают уровень мужских гормонов.

При регулярном употреблении яблок в организме улучшается общее кровообращение, что способствует усилению эрекции. Антиоксиданты в составе плодов защищают половые железы от окислительного повреждения и помогают поддерживать в норме уровень половых гормонов.

В чем польза яблок для детей

В подавляющем большинстве случаев яблоки являются первыми фруктами, которыми начинают подкармливать ребенка, постепенно переводя его на взрослое питание. И это правильно, ведь витаминные плоды для активно растущего организма — просто неоценимое сокровище. Они:

укрепят иммунитет;

защитят от анемии;

помогут правильному, а главное — здоровому росту зубов;

насыщают необходимыми минералами и микроэлементами;

помогут наладить пищеварение;

укрепят костный скелет;

выведут вредные вещества из детского организма;

помогут нормализовать биофлору кишечника;

устранят проблемы беспокойного сна малышей;

снизят уровень сахара.

Какие яблоки лучше употреблять в пищу — сырые или запеченные, зеленые или красные

Нутрициолог Кристина Плотникова рассказала порталу Ukrhealth, что худеющим лучше выбирать зеленые яблоки, они менее калорийны. Ими запросто можно заменить любые десерты, ведь плоды идеальны в смузи, овощных запеканках, сырниках.

Они отлично сочетаются с любыми кисломолочными продуктами и могут быть прекрасным перекусом между завтраком и обедом и т.д.

В запеченном виде пектины яблок усваиваются даже полнее, чем в свежем, а потребление термически обработанных плодов не приводит к метеоризму.

Сколько яблок можно есть в день

Днем взрослому человеку достаточно съесть 2-3 яблока, для детей от 2 до 5 лет нормой будет половина фрукта один раз в несколько дней, а детям от 5 до 10 лет — один плод раз в два дня. При такой норме яблоки точно не дадут негативных последствий.

Однако учти несколько правил поедания яблок: не стоит их есть вместе с другой едой. Лучше это сделать за полчаса до основного приема пищи. Тогда можно избежать метеоризма и процессов брожения.

Также полезно употреблять плоды спустя 2 часа после еды. А вечером они прекрасно чистят ротовую полость, и могут массировать десны и снять налет с зубов не хуже зубной щетки.

Яблоки: вред и противопоказания

Нежелательно употреблять в пищу сырые яблоки людям, больным язвой желудка и кишечника. Кислота в плодах может раздражать слизистую пищеварительного тракта.

В большом количестве нельзя есть косточки из яблок — они содержат опасную синильную кислоту.

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