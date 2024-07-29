Чим корисні яблука: оздоровчі секрети улюбленого плода

Яблука — такі доступні й популярні — насправді є унікальним продуктом із високим вмістом біоактивних речовин. Жінки худнуть на яблучних дієтах і, як приємний бонус, отримують шкіру, яка сяє. А чоловікам ці плоди здатні покращити потенцію. Тож чим корисні яблука і як їх правильно споживати — читай у матеріалі.
Яблука містять силу-силенну корисних речовин. Тут вітаміни А, В, Е, Н, К, РР. А також мікроелементи, які вкрай потрібні усім органам та системам нашого організму: залізо, цинк, магній, кальцій, калій, список нескінченно довгий. А також кислоти, пектини, дубильні речовини, фруктоза.
І як вишенька на торті корисності яблук — низька калорійність: від 47 до 60 ккал у 100 г плодів.
І як вишенька на торті корисності яблук — низька калорійність: від 47 до 60 ккал у 100 г плодів.
Споживання плодів допомагає вивести з організму токсини, прибрати набряки, нормалізувати кислотність шлункового соку.
А ще налагодити роботу печінки та жовчного міхура та очистити шкіру від комедонів та запалень. До того ж врегулювати артеріальний тиск.
Розглянемо детальніше, чим корисні яблука для жінок, чоловіків, та дітей.
Для жіночого організму ці плоди просто незамінні, вони насичують тіло корисними елементами, не додаючи зайвих калорій і потужно оздоровлюють усі системи.
Якщо немає індивідуальних протипоказань, яблука корисно вживати вагітним жінкам.
Якщо немає індивідуальних протипоказань, яблука корисно вживати вагітним жінкам.
Ці легкі для травлення і смачні плоди здатні насити організм матері та дитини корисними речовинами. Вони сприяють правильному формуванню плода, запобігають анемії, зміцнять волосся, нігті та кістки.
Такі плоди не тільки не завдають шкоди матері, а й допомагають їй впоратися з проблемами, що виникають у період виношування малюка.
Найкраще вагітним жінкам споживати печені яблука, адже вони не викликають газоутворення у кишківнику.
На організм чоловіків яблука справляють не менш потужний позитивний вплив:
При регулярному вживанні яблук в організмі покращується загальний кровообіг, а це сприяє посиленню ерекції. Антиоксиданти у складі плодів захищають статеві залози від окисного пошкодження та допомагають підтримувати у нормі рівень статевих гормонів.
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У переважній більшості випадків яблука є першими фруктами, якими починають підгодовувати дитину, поступово переводячи її на доросле харчування. І це правильно, адже вітамінні плоди для організму, який активно росте — просто неоціненний скарб. Вони:
Нутриціолог Крістіна Плотнікова розповіла порталу Ukrhealth, що тим, хто худне, краще обирати зелені яблука, вони менш калорійні. Ними запросто можна замінити будь-які десерти, адже плоди ідеальні у смузі, овочевих запіканках, сирниках.
Вони ідеально поєднуються з будь-якими кисломолочними продуктами й можуть бути чудовим перекусом між сніданком і обідом тощо.
У запеченому вигляді пектини яблук засвоюються навіть повніше, ніж у свіжому, а споживання термічно оброблених плодів не призводить до метеоризму.
Вдень дорослій людині достатньо з”їсти 2-3 яблука, для дітей віком від 2 до 5 років нормою буде половина фрукта один раз на кілька днів, а дітям від 5 до 10 років — один плід раз на два дні. За такої норми яблука точно не дадуть негативних наслідків.
Але, як не дивно, є кілька правил поїдання яблук: не варто їх їсти разом з іншою їжею. Краще це зробити за пів години до основної їди. Тоді можна уникнути метеоризму та процесів бродіння.
Також корисно вживати плоди через 2 години після їди. А ввечері вони чудово чистять ротову порожнину, і можуть масажувати ясна та зняти наліт з зубів не гірше за зубну щітку.
Небажано споживати сирі яблука людям, хворим на виразку шлунку та кишківника. Кислота у плодах може подразнювати слизову оболонку травного тракту.
У великій кількості не можна їсти кісточки з яблук — вони містять небезпечну синильну кислоту.
Раніше ми розповідали, як зробити неймовірно смачний живчик з яблук — вітамінний напій для спекотного дня, і дали його рецепт.
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