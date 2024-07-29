Чим корисні яблука: оздоровчі секрети улюбленого плода

Яблука — такі доступні й популярні — насправді є унікальним продуктом із високим вмістом біоактивних речовин. Жінки худнуть на яблучних дієтах і, як приємний бонус, отримують шкіру, яка сяє. А чоловікам ці плоди здатні покращити потенцію. Тож чим корисні яблука і як їх правильно споживати — читай у матеріалі.

Яблука містять силу-силенну корисних речовин. Тут вітаміни А, В, Е, Н, К, РР. А також мікроелементи, які вкрай потрібні усім органам та системам нашого організму: залізо, цинк, магній, кальцій, калій, список нескінченно довгий. А також кислоти, пектини, дубильні речовини, фруктоза.

І як вишенька на торті корисності яблук — низька калорійність: від 47 до 60 ккал у 100 г плодів.

Споживання плодів допомагає вивести з організму токсини, прибрати набряки, нормалізувати кислотність шлункового соку.

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А ще налагодити роботу печінки та жовчного міхура та очистити шкіру від комедонів та запалень. До того ж врегулювати артеріальний тиск.

Розглянемо детальніше, чим корисні яблука для жінок, чоловіків, та дітей.

У чому користь яблук для здоров’я жінок

Для жіночого організму ці плоди просто незамінні, вони насичують тіло корисними елементами, не додаючи зайвих калорій і потужно оздоровлюють усі системи.

зміцнять волосся та нігті;

покращать зовнішній вигляд шкіри та її здоров’я;

відновлять кісткові тканини;

допоможуть скинути зайві кілограми;

нормалізують роботу нервової системи;

допоможуть у профілактиці онкологічних захворювань молочної залози та матки.

Якщо немає індивідуальних протипоказань, яблука корисно вживати вагітним жінкам.

Ці легкі для травлення і смачні плоди здатні насити організм матері та дитини корисними речовинами. Вони сприяють правильному формуванню плода, запобігають анемії, зміцнять волосся, нігті та кістки.

Такі плоди не тільки не завдають шкоди матері, а й допомагають їй впоратися з проблемами, що виникають у період виношування малюка.

Найкраще вагітним жінкам споживати печені яблука, адже вони не викликають газоутворення у кишківнику.

Чим корисні яблука для чоловіків

На організм чоловіків яблука справляють не менш потужний позитивний вплив:

зміцнюють кістки та нервову систему;

покращують склад крові;

зменшують ризик серцевих захворювань;

підвищують фізичну активність та витривалість;

знижують ризик розвитку астми;

підтримують чоловічу потенцію та відновлюють рівень чоловічих гормонів.

При регулярному вживанні яблук в організмі покращується загальний кровообіг, а це сприяє посиленню ерекції. Антиоксиданти у складі плодів захищають статеві залози від окисного пошкодження та допомагають підтримувати у нормі рівень статевих гормонів.

У чому користь яблук для дітей

У переважній більшості випадків яблука є першими фруктами, якими починають підгодовувати дитину, поступово переводячи її на доросле харчування. І це правильно, адже вітамінні плоди для організму, який активно росте — просто неоціненний скарб. Вони:

зміцнять імунітет;

захистять від анемії;

допоможуть правильному, а головне — здоровому росту зубів;

наситять необхідними мінералами та мікроелементами;

допоможуть налагодити травлення;

зміцнять кістковий скелет;

виведуть шкідливі речовини із дитячого організму;

допоможуть нормалізувати біофлору кишківника;

усунуть проблеми неспокійного сну малюків;

знизять рівень цукру.

Які яблука краще споживати — сирі чи запечені, зелені чи червоні

Нутриціолог Крістіна Плотнікова розповіла порталу Ukrhealth, що тим, хто худне, краще обирати зелені яблука, вони менш калорійні. Ними запросто можна замінити будь-які десерти, адже плоди ідеальні у смузі, овочевих запіканках, сирниках.

Вони ідеально поєднуються з будь-якими кисломолочними продуктами й можуть бути чудовим перекусом між сніданком і обідом тощо.

У запеченому вигляді пектини яблук засвоюються навіть повніше, ніж у свіжому, а споживання термічно оброблених плодів не призводить до метеоризму.

Скільки яблук можна їсти на день

Вдень дорослій людині достатньо з”їсти 2-3 яблука, для дітей віком від 2 до 5 років нормою буде половина фрукта один раз на кілька днів, а дітям від 5 до 10 років — один плід раз на два дні. За такої норми яблука точно не дадуть негативних наслідків.

Але, як не дивно, є кілька правил поїдання яблук: не варто їх їсти разом з іншою їжею. Краще це зробити за пів години до основної їди. Тоді можна уникнути метеоризму та процесів бродіння.

Також корисно вживати плоди через 2 години після їди. А ввечері вони чудово чистять ротову порожнину, і можуть масажувати ясна та зняти наліт з зубів не гірше за зубну щітку.

Яблука: шкода та протипоказання

Небажано споживати сирі яблука людям, хворим на виразку шлунку та кишківника. Кислота у плодах може подразнювати слизову оболонку травного тракту.

У великій кількості не можна їсти кісточки з яблук — вони містять небезпечну синильну кислоту.

Раніше ми розповідали, як зробити неймовірно смачний живчик з яблук — вітамінний напій для спекотного дня, і дали його рецепт.

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