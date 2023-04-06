А как же Нимесил? Какие есть альтернативные лекарства без рецепта

С 1 апреля МОН изменило список лекарств в Украине, которые будут продавать по рецепту от врача. Поэтому многие популярные препараты, которые украинцы привыкли покупать в аптеке без рецепта после консультации с врачом, также относятся к рецептурным.
Без рецепта теперь нельзя будет приобрести и одно из самых популярных обезболивающих и противовоспалительных средств, а именно – Нимесил.
Однако для препарата можно найти и аналоги. Какими безрецептурными лекарствами можно будет заменить Нимесил, поделился семейный врач Михаил Цюрак.
Михаил Цюрак отметил перечень препаратов, для которых не нужны электронные рецепты, но они помогут заменить действие Нимесила.
Основное действие лекарств обеспечивает наличие нимесулида — противовоспалительного препарата с обезболивающим и жаропонижающим действием. Он не является сильным обезболивающим средством, поэтому пользуется такой популярностью.
Этот препарат облегчает головную, зубную, менструальную боль или в позвоночнике и суставах.
Поскольку лекарства сейчас можно приобрести только после консультации с врачом, Вікна помогли разобраться, как получить электронный рецепт на нужные препараты после нововведения от МОН.