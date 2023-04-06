А как же Нимесил? Какие есть альтернативные лекарства без рецепта

С 1 апреля МОН изменило список лекарств в Украине, которые будут продавать по рецепту от врача. Поэтому многие популярные препараты, которые украинцы привыкли покупать в аптеке без рецепта после консультации с врачом, также относятся к рецептурным.

Без рецепта теперь нельзя будет приобрести и одно из самых популярных обезболивающих и противовоспалительных средств, а именно – Нимесил.

Однако для препарата можно найти и аналоги. Какими безрецептурными лекарствами можно будет заменить Нимесил, поделился семейный врач Михаил Цюрак.

Сейчас также смотрят

Какими препаратами заменить Нимесил

Михаил Цюрак отметил перечень препаратов, для которых не нужны электронные рецепты, но они помогут заменить действие Нимесила.

Парацетамол (панадол, ефералган, пиарон) . Имеет взрослые и детские формы.

. Имеет взрослые и детские формы. Ибупрофен (нурофен, бруфен, имет) . Имеются отдельные взрослые и детские формы.

. Имеются отдельные взрослые и детские формы. Мефенаминовая кислота . Детям старше 5 лет и взрослым (дозы отличаются в зависимости от возраста).

. Детям старше 5 лет и взрослым (дозы отличаются в зависимости от возраста). Анальгин . Предназначено только для кратковременного лечения взрослым и детям с 12 лет.

. Предназначено только для кратковременного лечения взрослым и детям с 12 лет. Зотек, декстемп (дексибупрофен) . Это так называемый усовершенствованный ибупрофен, предназначенный только для взрослых.

. Это так называемый усовершенствованный ибупрофен, предназначенный только для взрослых. Ацетилсалициловая кислота 500 мг (аспирин) . Употребление препарата только для взрослых имеет противопоказания при бронхиальной астме и высокой температуре.

. Употребление препарата только для взрослых имеет противопоказания при бронхиальной астме и высокой температуре. Напроксен (налгезин) . Для взрослых и детей старше 16 лет.

. Для взрослых и детей старше 16 лет. Комбинированные обезболивающие и жаропонижающие (аскофен, цитрамон, спазмалгон, седальгин плюс, грипп, фервекс). Перечень лекарств, предназначенных только для лечения кратким курсом.

В чем же действие Немесила

Основное действие лекарств обеспечивает наличие нимесулида — противовоспалительного препарата с обезболивающим и жаропонижающим действием. Он не является сильным обезболивающим средством, поэтому пользуется такой популярностью.

Этот препарат облегчает головную, зубную, менструальную боль или в позвоночнике и суставах.

Поскольку лекарства сейчас можно приобрести только после консультации с врачом, Вікна помогли разобраться, как получить электронный рецепт на нужные препараты после нововведения от МОН.