А як же Німесил? Які існують альтернативні ліки без рецепта

З 1 квітня МОЗ змінило список лікарських засобів в Україні, які мають продавати за рецептом від лікаря. Тож багато популярних препаратів, які українці звикли купувати в аптеці без рецепта після консультації з лікарем, також належать до рецептурних.

Без рецепта тепер не можна буде придбати й один з найбільш популярних знеболювальних і протизапальних засобів, а саме — Німесил.

Проте для препарату можна знайти й аналоги. Якими безрецептурними ліками можна буде замінити Німесил, поділився сімейний лікар Михайло Цюрак.

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Якими препаратами замінити Німесил

Михайло Цюрак зазначив перелік препаратів, для яких не потрібні електронні рецепти, але вони допоможуть замінити дію Німесилу.

Парацетамол (панадол, ефералган, піарон) . Має дорослі та дитячі форми.

Ібупрофен (нурофен, бруфен, імет) . Є окремі дорослі та дитячі форми.

Мефенамінова кислота. Дітям від 5 років та дорослим (дози відрізняються в залежності від віку).

Анальгін. Призначений тільки для короткочасного лікування дорослим та дітям з 12 років.

Зотек, декстемп (дексибупрофен) . Це так званий вдосконалений ібупрофен, призначений тільки для дорослих.

Ацетилсаліцилова кислота 500 мг (аспірин) . Вживання препарату лише для дорослих, має протипоказання при бронхіальній астмі та високій температурі.

Напроксен (налгезин). Для дорослих та дітей старше 16 років.

Комбіновані знеболювальні та жарознижувальні (аскофен, цитрамон, спазмалгон, седальгін плюс, грип, фервекс). Перелік ліків, які призначені тільки для лікування коротким курсом.

У чому ж дія Німесилу

Основну дію ліків забезпечує наявність німесуліду — протизапального препарату зі знеболювальною та жарознижувальною дією. Він не є сильним знеболювальним засобом, саме тому користується такою популярністю.

Цей препарат полегшує головний, зубний, менструальний біль чи у хребті й суглобах.

Оскільки ліки зараз можна придбати тільки після консультації з лікарем, Вікна допомогли розібратись, як отримати електронний рецепт на потрібні препарати після нововведення від МОЗ.