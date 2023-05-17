Здоровье и красота

Медосмотры, которых не было? Что делать с подозрительными записями в системе Helsi

Инна Гуриненко, журналистка программы Вікна-новини 17 мая 2023, 19:00
Що робити, якщо в додатку Helsi чужі записи до лікарів — пояснення МОЗ
Фото: Pexels

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