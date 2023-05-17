Медосмотры, которых не было? Что делать с подозрительными записями в системе Helsi

Киевлянка, которая полгода не была у семейного врача, открыла приложение Helsi и обнаружила в своей медкарте направление к врачам, о которых она ничего не знает. После поста в соцсети выяснилось, что она такая далеко не одна. Читай в нашем материале, что делать, если в приложении Helsi чужие записи к врачам.

Что делать, если в приложении Helsi чужие записи к врачам — объяснение Минздрава

В Минздраве подтверждают, что ежемесячно фиксируют в электронной системе от 50 до 100 записей, на которые жалуются пациенты. В чем проблема и что делать, если ты обнаружил(-а) в своей медкарте подозрительные записи?

Пациентка Наталья Макогон обнаружила подозрительные записи на рентген, анализ крови, флюорографию. Это очень удивило женщину, ведь она не посещала врачей.

Такие направления Наталья увидела, зайдя в свой электронный кабинет в системе Helsi. Удивилась, потому что полгода, как уехала из города, и к врачу в амбулаторию, где подписывала декларацию, не ходила.

Она решила спросить мужа, что показывает приложение у него. Оказалось, что у него тоже были выписаны направления к узкопрофильным специалистам. Женщина пожаловалась в службу поддержки Helsi, а еще написала об удивительной находке в соцсети.

Оказалось, что это проблема многих. В амбулатории, где женщина заключила декларацию, сразу принялись проверять семейного врача. Разбирались с жалобой и в Helsi, а заодно с остальными жалобами пользователей под сообщением Натальи.

Нам удалось расследовать большое количество таких обращений. Это не какие-то посторонние люди, и говорить о взломе системы, или что эти записи неправдивы, мы как система не можем, — говорит директор сервиса Helsi Евгений Донец.

Впрочем, что подозрительные записи в медкартах пользователей бывают, в Helsi подтверждают. Проверяют такие уже правоохранители. Были даже уголовные дела и привлечение к ответственности.

Вся информация обо всех пациентах Украины поступает в единую базу данных. Принадлежит она государству, занимается ею Минздрав. А уже врачи и пациенты получают доступ к этой базе через посредников — медицинские информационные системы. Система Helsi — самая большая из них, но не единственная.

Из всех выписанных направлений, по статистике Минздрава, 10% недействительны. Закрытые, но на самом деле не выполнены. Выявляют их ревизоры от Национальной службы здоровья Украины, которые проверяют все направления. Деньги за те, где обнаружили проблемы, медучреждение не получает.

Ежемесячно в министерстве фиксируют в среднем до сотни обращений от пациентов о подозрительном направлении. Выписать профилактические осмотры своим пациентам врач может. Даже без обращения пациента.

Как выяснить, есть ли чужие записи в Helsi

Чтобы узнать, какие у тебя есть направления, нужно зайти в приложение в раздел медкарты. Если там есть то, о чем тебе неизвестно, в первую очередь нужно связаться со своим семейным врачом, его данные тоже есть в системе.

Если врач не подтвердит, что он сделал записи, нужно жаловаться в Национальную службу здоровья и в медицинское учреждение.

Раньше мы рассказывали, что делать, если твой врач в другом городе.

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