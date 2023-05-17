Медогляди, яких не було? Що робити з підозрілими записами у системі Helsi

Киянка, яка півроку не була в сімейної лікарки, відкрила додаток Helsі та виявила у своїй медкартці направлення до лікарів, про які вона нічого не знає. Після посту в соцмережі з’ясувалося, що вона така далеко не одна. Читай у нашому матеріалі, що робити, якщо в додатку Helsi чужі записи до лікарів.

Що робити, якщо в додатку Helsi чужі записи до лікарів — пояснення МОЗ

У МОЗ підтверджують: щомісяця фіксують в електронній системі від 50 до 100 записів, на які скаржаться пацієнти. В чому проблема і що робити, якщо ти виявив(-а) у своїй медкарті підозрілі записи?

Пацієнтка Наталка Макогон виявила підозрілі записи на рентген, аналіз крові, флюорографію. Це дуже здивувало жінку, адже вона не відвідувала лікарів.

Такі направлення Наталка побачила, зайшовши до свого електронного кабінету в системі Helsi. Здивувалася, бо півроку, як виїхала з міста, і до лікаря в амбулаторію, де підписувала декларацію, не ходила.

Вона вирішила спитати чоловіка, що показує додаток у нього. Виявилося, що в нього теж були виписані направлення до вузькопрофільних спеціалістів. Жінка поскаржилася в службу підтримки Helsi, а ще написала про дивну знахідку в соцмережі.

Виявилося, що це проблема багатьох. В амбулаторії, де жінка уклала декларацію, відразу взялися перевіряти сімейну лікарку. Розбиралися зі скаргою і в Helsi, а заразом із рештою скарг користувачів під дописом Наталки.

Нам вдалося розслідувати велику кількість таких звернень. Це не якісь сторонні люди, і говорити про злам системи, або що ці записи неправдиві, ми як система не можемо, — каже директор сервісу Helsi Євгеній Донець.

Утім, що підозрілі записи в медкартах користувачів таки бувають, у Helsi підтверджують. Перевіряють такі вже правоохоронці. Були навіть кримінальні справи та притягнення до відповідальності.

Уся інформація про всіх пацієнтів України надходить до єдиної бази даних. Належить вона державі, опікується нею МОЗ. А вже лікарі і пацієнти отримують до цієї бази доступ через посередників — медичні інформаційні системи. Система Helsi — найбільша з них, але не єдина.

З усіх виписаних направлень, за статистикою МОЗ, 10% недійсні. Закриті, але насправді не виконані. Виявляють їх ревізори від Національної служби здоров’я України, які перевіряють усі направлення. Гроші за ті, де виявили проблеми, медзаклад не отримує.

Щомісяця в міністерстві фіксують в середньому до сотні звернень від пацієнтів про підозрілі направлення. Виписати профілактичні огляди своїм пацієнтам лікар може. Навіть без звернення пацієнта.

Як з’ясувати, чи є чужі записи в Helsi

Щоб з’ясувати, які в тебе є направлення, потрібно зайти в додаток у розділ медкарти. Якщо там є те, про що тобі невідомо, в першу чергу треба зв’язатися зі своїм сімейним лікарем, його дані також є в системі.

Якщо лікар не підтвердить, що це він зробив записи, треба скаржитися в Національну службу здоров’я і до медичного закладу.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо твій лікар в іншому місті.

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