Здоров'я та краса

Медогляди, яких не було? Що робити з підозрілими записами у системі Helsi

Інна Гуріненко, журналістка програми Вікна-новини 17 Травня 2023, 19:00
Що робити, якщо в додатку Helsi чужі записи до лікарів — пояснення МОЗ
Фото: Pexels

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