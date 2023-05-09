Чтобы пользоваться любимым средством дальше: что делать, если засохла тушь для ресниц

Собираешься на работу или прогулку по городу, а тушь для ресниц засохла? Как тогда накраситься? Спасти ее можно.

Читай в нашем материале, что делать, если засохла тушь для ресниц — как ее разбавить, чтобы продолжить использование.

Что делать, если засохла тушь для ресниц — как ее разбавить

Для начала следует проверить срок годности. Может быть так, что тушь для ресниц засохла из-за просрочки. Если так и есть, лучше не использовать ее во избежание аллергии и раздражения глаз.

Стандартный срок годности туши для ресниц после открытия — три месяца. Если она резко изменила цвет, запах или текстуру, нужно ее выбросить. Если со сроком годности все хорошо, но тушь засохла, ее можно спасти.

Причинами, почему засыхает тушь для ресниц, является неплотно закрытый колпачок. Туда проникает воздух и сушит текстуру средства. Иногда это происходит с тушью для объема, ведь в составе у нее есть воск.

Чтобы предотвратить высушивание средства, следует плотно закручивать колпачок, а также протирать его мицеллярной водой, чтобы убирать остатки туши.

Лучше выбирать тушь для ресниц, в составе которой есть масла. Они не испаряются, поэтому такая тушь не засыхает.

Итак, как спасти засохшую тушь? Читай простые советы:

Добавь в тушь немного капель для глаз или раствора для линз. Закрой тушь и взболтай. Если тушь стала густой, добавь еще немного капель. Эти вещества безопасны для глаз и не вызовут раздражений. Окуни тушь в мисочку с кипятком на несколько минут или подержи под проточной водой. Воск в составе туши станет более жидким, и можно будет продолжить пользование средством. Ни в коем случае не добавляй в тюбик воду, спирт или перекись водорода. Также нельзя добавлять масла. Слизистая глаза очень чувствительна, этими средствами можно спровоцировать инфекции и воспаления.

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