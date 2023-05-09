Чтобы пользоваться любимым средством дальше: что делать, если засохла тушь для ресниц

Собираешься на работу или прогулку по городу, а тушь для ресниц засохла? Как тогда накраситься? Спасти ее можно.
Читай в нашем материале, что делать, если засохла тушь для ресниц — как ее разбавить, чтобы продолжить использование.
Для начала следует проверить срок годности. Может быть так, что тушь для ресниц засохла из-за просрочки. Если так и есть, лучше не использовать ее во избежание аллергии и раздражения глаз.
Стандартный срок годности туши для ресниц после открытия — три месяца. Если она резко изменила цвет, запах или текстуру, нужно ее выбросить. Если со сроком годности все хорошо, но тушь засохла, ее можно спасти.
Причинами, почему засыхает тушь для ресниц, является неплотно закрытый колпачок. Туда проникает воздух и сушит текстуру средства. Иногда это происходит с тушью для объема, ведь в составе у нее есть воск.
Чтобы предотвратить высушивание средства, следует плотно закручивать колпачок, а также протирать его мицеллярной водой, чтобы убирать остатки туши.
Фото: Pexels
Лучше выбирать тушь для ресниц, в составе которой есть масла. Они не испаряются, поэтому такая тушь не засыхает.
Итак, как спасти засохшую тушь? Читай простые советы:
Раньше мы рассказывали, как накрутить волосы выпрямителем.
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