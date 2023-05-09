Щоб користуватися улюбленим засобом далі: що робити, якщо засохла туш для вій

Збираєшся на роботу чи прогулянку містом, а туш для вій засохла? Як тоді нафарбуватися? Врятувати її можна.

Читай у нашому матеріалі, що робити, якщо засохла туш для вій — як її розбавити, щоб продовжити користування.

Що робити, якщо засохла туш для вій — як її розбавити

Спершу слід перевірити термін придатності. Може бути так, що туш для вій засохла через прострочення терміну. Якщо так і є, краще не використовувати її, щоб уникнути алергії та подразнення очей.

Стандартний термін придатності туші для вій після відкриття — три місяці. Якщо вона різко змінила колір, запах чи текстуру, потрібно викинути її. Якщо з терміном придатності все добре, але туш засохла, її можна врятувати.

Причинами, чому засихає туш для вій, є нещільно закритий ковпачок. Туди проникає повітря та висушує текстуру засобу. Іноді це стається з тушшю для об’єму, адже в складі вона має віск.

Щоб запобігти висушуванню засобу, слід щільно закручувати ковпачок, а також протирати його міцелярною водою, щоб прибирати залишки туші.

Найкраще вибирати туш для вій, у складі якої є олії. Вони не випаровуються, тому така туш не засихає.

Тож, як врятувати засохлу туш? Читай прості поради:

Додай у туш трохи крапель для очей або розчину для лінз. Закрий туш та збовтай. Якщо туш стала загуста, додай ще трохи крапель. Ці речовини безпечні для очей та не викличуть подразнень. Занур туш у мисочку з окропом на кілька хвилин або потримай під проточною водою. Віск у складі туші стане більш рідким, і можна буде продовжити користування засобом. У жодному разі не додавай у тюбик воду, спирт чи перекис водню. Також не можна додавати олії. Слизова оболонка ока дуже чутлива, цими засобами можна спровокувати інфекції та запалення.

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