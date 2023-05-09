Щоб користуватися улюбленим засобом далі: що робити, якщо засохла туш для вій

Збираєшся на роботу чи прогулянку містом, а туш для вій засохла? Як тоді нафарбуватися? Врятувати її можна.
Читай у нашому матеріалі, що робити, якщо засохла туш для вій — як її розбавити, щоб продовжити користування.
Спершу слід перевірити термін придатності. Може бути так, що туш для вій засохла через прострочення терміну. Якщо так і є, краще не використовувати її, щоб уникнути алергії та подразнення очей.
Стандартний термін придатності туші для вій після відкриття — три місяці. Якщо вона різко змінила колір, запах чи текстуру, потрібно викинути її. Якщо з терміном придатності все добре, але туш засохла, її можна врятувати.
Причинами, чому засихає туш для вій, є нещільно закритий ковпачок. Туди проникає повітря та висушує текстуру засобу. Іноді це стається з тушшю для об’єму, адже в складі вона має віск.
Щоб запобігти висушуванню засобу, слід щільно закручувати ковпачок, а також протирати його міцелярною водою, щоб прибирати залишки туші.
Фото: Pexels
Найкраще вибирати туш для вій, у складі якої є олії. Вони не випаровуються, тому така туш не засихає.
Тож, як врятувати засохлу туш? Читай прості поради:
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