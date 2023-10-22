Что делать при судорогах в ногах? Рассказываем, почему они возникают и как себе помочь

Чувствовал (-ла) ли ты внезапную, резкую и невыносимую боль в ногах, да так, что сводит конечность? Преимущественно — это признак судороги. Что это такое, когда она возникает и как можно себе помочь, если схватила судорога в ноге, читай в нашем материале.

Так что такое судорога и когда она возникает

Судорога – это самопроизвольное болезненное сокращение мышц. Возникнуть она может где угодно и в любое время. Неприятный спазм может появиться в покое, но чаще всего во время физической нагрузки, купания, или может просто разбудить ночью. И тогда мысленно уже не сон, а только одно: что работы при судорогах в ногах.

Причины судороги в ногах

мышечная усталость;

обезвоживание организма;

физические нагрузки;

дефицит питательных веществ;

употребление определенных лекарств;

беременность;

варикоз и венозная недостаточность;

диабет.

Очень важно уточнение: причины могут быть временные и не представлять опасности, а могут быть предвестниками системных заболеваний, локальных нарушений функций сосудов и нервов, а также комбинированных патологий. При довольно частых судорогах настоятельно рекомендуем обратиться к врачам. В первую очередь — пройти комплексную диагностику у специалистов: терапевта, невролога, флеболога, эндокринолога.

Сейчас также смотрят

Что делать, если схватила судорога в ноге

Это всегда случается несвоевременно, не правда ли? Рассказываем подробнее, что делать при судорогах в ногах. Прежде всего следует сказать, что есть помощь мгновенная, а есть комплекс мер, чтобы спазмы не повторялись. Поэтому держи важные советы на разные случаи и береги себя.

Скорая помощь при судорогах в ногах в домашних условиях:

сделать легкий массаж в том месте, где спазм;

несколько раз потянуть на себя и затем расслабить носок;

пройтись по холодной поверхности босиком;

легонько поколоть острым предметом место сокращения мышцы;

лечь в теплую ванну;

если сильны судороги, принять обезболивающие.

Долговременные профилактические мероприятия при судорогах в ногах:

отказаться от курения;

пересмотреть питание;

не допускать обезвоживания организма;

уменьшить потребление черного чая и кофе;

регулярные, но умеренные занятия спортом;

упражнения на растяжение — пилатес и йога;

ванны с ароматическим маслом;

массаж ног;

принимать витаминные комплексы с магнием и калием в составе.

Народные средства от судорог ног:

настои трав (пижма, адонис, крестовик);

липовый чай;

травяные компрессы;

втирание в зону спазмов лимонного сока или горчичного масла;

употребление меда.

Кстати, возможно, тебе пригодится наш материал о варикозном заболевании вен, как его лечить.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.