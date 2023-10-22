Що робити при судомах у ногах? Розповідаємо, чому вони виникають та як собі допомогти

Чи відчував (-ла) ти раптовий різкий та нестерпний біль у ногах, та так, що аж зводить кінцівку? В переважних випадках — це ознака судоми. Що це таке, коли виникає і як можна собі допомогти, якщо схопила судома в нозі, читай в нашому матеріалі.

То що ж таке судома і коли вона виникає

Судома — це мимовільне болюче скорочення м’язів. Виникнути вона може будь-де і будь-коли. Неприємний спазм може з’явитись у стані спокою, але найчастіше — під час фізичного навантаження, купання, або просто посеред ночі. І тоді у думках вже не сон, а лише одне: що роботи при судомах в ногах.

Причини судоми в ногах

м’язова втома;

зневоднення організму;

фізичні навантаження;

дефіцит поживних речовин;

вживання певних ліків;

вагітність;

варикоз та венозна недостатність;

діабет.

Дуже важливе уточнення: причини можуть бути тимчасові та не становити небезпеки, а можуть бути провісниками системних захворювань, локальних порушень функцій судин та нервів, і навіть комбінованих патологій. При доволі частих судомах настійливо рекомендуємо звернутись до лікарів. Насамперед — пройти комплексну діагностику у фахівців: терапевта, невролога, флеболога, ендокринолога.

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Що робити, якщо схопила судома в нозі

Це завжди трапляється невчасно, чи не так? Тож розповідаємо детальніше, що робити при судомах в ногах. Насамперед слід сказати, що є допомога миттєва, а є комплекс заходів, щоб спазми не повторювались. Тож тримай важливі поради на різні випадки й бережи себе.

Швидка допомога при судомах в ногах в домашніх умовах:

зробити легкий масаж у тому місці, де спазмує;

кілька разів тягнути на себе і потім розслабляти носок;

пройтись по холодній поверхні босоніж;

легенько поколоти гострим предметом місце скорочення м’яза;

лягти у теплу ванну;

якщо судоми сильні — випите знеболювальне.

Довготривалі профілактичні заходи при судомах в ногах:

відмовитися від куріння;

переглянути раціон;

не допускати зневоднення організму;

зменшити споживання чорного чаю і кави;

регулярні, але помірні заняття спортом;

вправи на розтягування — пілатес і йога;

ванни з аромаолією;

масаж ніг;

приймати вітамінні комплекси з магнієм і калієм у складі.

Народні засоби від судом ніг:

настої трав (пижма, адоніс, хрестовик);

липовий чай;

трав’яні компреси;

втирання в зону спазмів лимонного соку або гірчичної олії;

вживання меду.

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