Що робити при судомах у ногах? Розповідаємо, чому вони виникають та як собі допомогти

Чи відчував (-ла) ти раптовий різкий та нестерпний біль у ногах, та так, що аж зводить кінцівку? В переважних випадках — це ознака судоми. Що це таке, коли виникає і як можна собі допомогти, якщо схопила судома в нозі, читай в нашому матеріалі.
Судома — це мимовільне болюче скорочення м’язів. Виникнути вона може будь-де і будь-коли. Неприємний спазм може з’явитись у стані спокою, але найчастіше — під час фізичного навантаження, купання, або просто посеред ночі. І тоді у думках вже не сон, а лише одне: що роботи при судомах в ногах.
Дуже важливе уточнення: причини можуть бути тимчасові та не становити небезпеки, а можуть бути провісниками системних захворювань, локальних порушень функцій судин та нервів, і навіть комбінованих патологій. При доволі частих судомах настійливо рекомендуємо звернутись до лікарів. Насамперед — пройти комплексну діагностику у фахівців: терапевта, невролога, флеболога, ендокринолога.
Це завжди трапляється невчасно, чи не так? Тож розповідаємо детальніше, що робити при судомах в ногах. Насамперед слід сказати, що є допомога миттєва, а є комплекс заходів, щоб спазми не повторювались. Тож тримай важливі поради на різні випадки й бережи себе.
Швидка допомога при судомах в ногах в домашніх умовах:
Довготривалі профілактичні заходи при судомах в ногах:
Народні засоби від судом ніг:
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