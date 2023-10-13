Радоваться или бояться показателей? Что известно об эпидсезоне в Украине и сколько людей заболело ОРВИ

Только воздух успевает наполниться небольшим морозом, так взрослые и малые начинают чихать и кашлять. По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, эпидсезон 2023/2024 по ОРВИ начался только 2 октября.

За первую отчетную неделю зарегистрировано 119 063 случая заболеваний ОРВИ.

К счастью, показатели заболеваемости меньше эпидемического порога и прошлогодних данных. Соответственно, сейчас интенсивный показатель заболеваемости составляет 290,4 на 100000 населения. Также радует то, что сейчас не было зафиксировано ни одного летального случая.

Хотя уязвимы к ОРВИ все группы населения, но чаще всего болеют все же дети до 17 лет.

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Больше всего больных было зарегистрировано в Полтавской, Киевской и Житомирской областях. А вот пока относительно здоровыми регионами можно считать Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области. Однако это также может свидетельствовать о том, что в прифронтовых областях ограничена возможность регистрировать пациентов с ОРВИ.

Поэтому продолжается вакцинация против гриппа. В настоящее время процедуру прошли 4 211 человек. Из них 1867 — лица из групп медицинского и эпидемического рисков.

Однако Covid-19 пока, к сожалению, никуда тоже не девался. В период со 2 по 8 октября было зарегистрировано 18 летальных исходов из-за вируса. Это были лица старше 30 лет.

С наступлением холодов риск подхватить сезонный вирус значительно увеличивается. Поэтому читай, что нужно знать о ОРВИ, симптомах и лечении инфекций.

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