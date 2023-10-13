Тішитись чи боятись показників? Що відомо про епідсезон в Україні та скільки людей захворіло на ГРВІ

Тільки повітря встигає наповнитись невеличким морозом, так дорослі та малі починають чхати та кашляти. Та за даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, епідсезон 2023/2024 з ГРВІ розпочався лише 2 жовтня.

За перший звітний тиждень зареєстровано 119 063 випадки захворювань на ГРВІ.

На щастя, показники захворюваності менші від епідемічного порога та за минулорічні дані. Відповідно наразі інтенсивний показник захворюваності становить 290,4 на 100 000 населення. Також тішить і те, що зараз не було зафіксовано жодного летального випадку.

Хоч вразливі до ГРВІ всі групи населення, але найчастіше хворіють все ж таки діти віком до 17 років.

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Найбільше хворих було зареєстровано в Полтавській, Київській та Житомирській областях. А ось поки відносно здоровими регіонами можна вважати Херсонську, Харківську та Запорізьку області. Однак це також може свідчити про те, що у прифронтових областях обмежена можливість реєструвати пацієнтів з ГРВІ.

Тому також продовжується вакцинація проти грипу. Наразі процедуру пройшли 4 211 осіб. З них 1 867 — особи з груп медичного та епідемічного ризиків.

Однак Covid-19 поки, на жаль, нікуди теж не подівся. У період з 2 по 8 жовтня було зареєстровано 18 летальних випадків через вірус. Це були особи старші за 30 років.

З настанням холодів ризик підхопити сезонний вірус значно підвищується. Тому читай, що потрібно знати про ГРВІ, симптоми та лікування інфекцій.

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