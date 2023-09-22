Могут иметь воспоминания о смерти и всей жизни! Новые исследования мозга при остановке сердца

Иногда вопросы, касающиеся жизни и смерти, а также, что с нами происходит в эти моменты, просто не дают покоя. Чтобы быть более осведомленными, удовлетворить любопытство, найти новые пути спасения людей, ученые провели исследования и рассказали, что происходит с мозгом перед смертью человека, в момент и после этого.

Что происходит с мозгом перед смертью — исследование

Исследованием поделилось издание Resuscitation. Его провел ряд ученых, которые наблюдали за мозгом людей в предсмертном состоянии. Некоторые из выживших смогли рассказать, через что им пришлось пройти.

Задачей было выяснить, что происходит с мозгом, когда человек умирает либо находится в предсмертном состоянии. Ученые открыли много нового. Например, во время сердечно-легочной реанимации после остановки сердца на час мозг начинал активизироваться.

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Один из выживших смог даже идентифицировать звуковой сигнал, который раздавался в реанимации во время спасения. Ученые сделали записи работы мозга этих людей, после чего их изучили.

Они интерпретировали это как запоминаемый опыт осознанной смерти. Это подтверждает наработку других ученых на протяжении многих лет, которые настаивали на том, что эти процессы реально исследовать.

25 больниц в США и Великобритании объединились для поиска ответа на вопросы воспоминаний о смерти. Врачи надевали людям с неотложной сердечной недостаточностью портативные устройства для измерения кислорода в мозге и его электрической активности.

Проверялось сознательное и бессознательное восприятие аудиозаписей трех названий фруктов: банана, груши и яблока. Человек не помнил, что слышал, а после просьбы назвать какие-либо овощи или фрукты выбирал некоторые варианты, которые звучали в устройствах. Один из них назвал все правильно.

Кроме этого, за период мая 2017 — марта 2020 в больницах, участвовавших в исследовании, произошло 567 остановок сердца пациентов. Персонал собрал данные о кислороде в мозге и его активности у 53 выживших.

Они обладали электрической активностью мозга при остановке сердца вместе с нормальными или близкими к таким волнам. Активность могла восстановиться после 60 минут с момента остановки сердца.

40% опрошенных, переживших остановку сердца, осознают без конкретных воспоминаний, что произошло. 20% указали, что помнят опыт смерти. Большинство описало это как “моральную оценку” всей жизни.

Ученые пришли к гипотезе, что в умирающем мозге удаляется система фильтрации элементов мозговой деятельности из нашего сознания, то есть мозг перестает фильтровать и забывать воспоминания. А части, которые спали, активизируются. По мнению исследователей, умирающий человек получает доступ ко всем воспоминаниям за свою жизнь.

Результаты исследования также подняли вопрос о новых способах спасения людей с нехваткой кислорода в мозге. Это открывает путь к поиску альтернативных методов лечения повреждений мозга.

Врачи предположили, что люди, находящиеся в предсмертном состоянии, все слышат и осознают. Даже если они не в сознании.

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