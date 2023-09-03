Здоровье и красота

Комедии и ситкомы борются с болезнями сердца? Исследователи поделились неожиданными результатами

Анастасия Грубрина, редактор сайта 03 сентября 2023, 15:00
Сміхотерапія покращує стан серцево-судинної системи — дослідження
Фото: Pexels

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