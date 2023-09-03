Комедии и ситкомы борются с болезнями сердца? Исследователи поделились неожиданными результатами

Исследователи Клинической больницы Порту-Аллегри в Бразилии обнаружили, что улучшить состояние сердечно-сосудистой системы возможно с помощью смеха. Читай в нашем материале подробнее, как смехотерапия улучшает состояние сердца и сосудов.

Смехотерапия улучшает состояние сердечно-сосудистой системы

Ученые показывали людям с проблемами сердечно-сосудистой системы телевизионные комедии. По их словам, люди с ишемической болезнью сердца, прошедшие курс смехотерапии, снизили воспаление и улучшили свое здоровье.

Исследование показало, что смехотерапия увеличивает функциональные возможности сердечно-сосудистой системы, — сказал ведущий автор и профессор Марко Саффи.

Результаты исследования представили на ежегодном собрании Европейского общества кардиологов в Амстердаме. Это самая большая конференция кардиологов.

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В эксперименте приняли участие 26 человек, средний возраст которых 64 года. У пациентов была диагностирована ишемическая болезнь, вызванная накоплением бляшек в стенках артерий, снабжающих сердце кровью.

Половине участников предлагали смотреть телевизионные комедии, другим — документальные и познавательные фильмы. Эксперимент длился три месяца.

В конце опыта было обнаружено, что результаты группы, которая смотрела комедии, улучшились на 10%. Способности сердечно-сосудистой системы перекачивать кислород, расширять артерии улучшились.

Кроме того, воспалительные биомаркеры, показывающие количество бляшек в кровеносных сосудах и риски сердечного приступа или инсульта, существенно уменьшились.

Поэтому каридологи считают, что смехотерапия может внедряться в больницах и системах здравоохранения пациентов с риском проблем сердца. Это необязательно могут быть комедии, а даже веселые семейные вечера, говорят исследователи.

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