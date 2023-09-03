Комедії та ситкоми борються з хворобами серця? Дослідники поділилися неочікуваними результатами

Дослідники Клінічної лікарні Порту-Алегрі у Бразилії виявили, що поліпшити стан серцево-судинної системи можливо за допомогою сміху. Читай у нашому матеріалі детальніше, як сміхотерапія покращує стан серця і судин.

Сміхотерапія покращує стан серцево-судинної системи — дослідження

Науковці показували людям з проблемами серцево-судинної системи телевізійні комедії. За їх словами, люди з ішемічною хворобою серця, що пройшли курс сміхотерапії, зменшили запалення та покращили своє здоров’я.

Дослідження показало, що сміхотерапія збільшує функціональні можливості серцево-судинної системи, — сказав провідний автор та професор Марко Саффі.

Результати дослідження представили на щорічних зборах Європейського товариства кардіологів в Амстердамі. Вона є найбільшою конференцією кардіологів.

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В експерименті взяли участь 26 людей, середній вік яких 64 роки. У пацієнтів було діагностовано ішемічну хворобу, спричинену накопиченням бляшок у стінках артерій, що постачають серцю кров.

Половині учасників пропонували переглядати телевізійні комедії, іншим — документальні та пізнавальні фільми. Експеримент тривав три місяці.

Наприкінці досліду було виявлено, що результати групи, що дивилася комедії, покращилися на 10%. Здатність серцево-судинної системи перекачувати кисень, розширювати артерії покращилася.

Крім цього, запальні біомаркери, які показують кількість бляшок у кровоносних судинах та ризики серцевого нападу або інсульту, істотно зменшилися.

Тому карідологи вважають, що сміхотерапія може впроваджуватися в лікарнях та системах охорони здоров’я для пацієнтів із ризиком проблем серця. Це необов’язково можуть бути комедії, а навіть веселі родинні вечори, кажуть дослідники.

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