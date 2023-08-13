Здоров'я та краса

А ти знав(-ла) про зв’язок сну зі здоров’ям кишківника? Вчені розповіли результати нових досліджень

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Серпня 2023, 20:00
Як режим сну впливає на здоров’я кишківника: дослідження
Фото: Pexels

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