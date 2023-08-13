А ти знав(-ла) про зв’язок сну зі здоров’ям кишківника? Вчені розповіли результати нових досліджень

Якість та тривалість сну впливає на наше здоров’я. Якщо ми дотримуємося правильного режиму сну, то відчуваємо прилив сил, організм менше стресує, а ми рідше відчуваємо головний біль.

Але режим сну може навіть впливати на здоров’я нашого кишківника. А точніше, різниця між режимом сну у будні та вихідні дні. Це ще називають соціальний джетлег.

Таке дослідження провели у лондонському Кінгс-коледжі, воно вперше виявило зв’язки між зсувом внутрішнього годинника організму при зміні режиму сну між робочими та вихідними днями та якістю харчування й складом мікробіому кишківника.

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Як різний режим сну впливає на здоров’я кишківника

Один з авторів дослідження Венді Холл акцентує, що навіть невеликі відмінності у тривалості сну протягом тижня ймовірно пов’язані з відмінностями у видах бактерій кишківника.

За його словами, на це також можуть впливати відмінності у харчуванні, а також й інші поки що невідомі фактори.

Дослідники зазначають, що навіть 90-хвилинна різниця в часі середньої точки сну — половина часу між моментами засинання та пробудження — пов’язана з відмінностями у складі кишкової флори.

Тому, якщо дотримуватися правильного режиму сну та мати збалансоване харчування, це може знизити ризик захворювань.

Наявність спектра різних видів бактерій у травній системі важлива. Деякі з них кращі за інші, але їхнє правильне поєднання є ключем до профілактики захворювань.

Ще одна авторка дослідження Кейт Бермінгем каже, що соціальний джетлег може сприяти розвитку видів мікробіоти, які є несприятливими для здоров’я.

Результати дослідження показали, що від цього джетлега страждає понад 40% населення Британії, а найчастіше він трапляється у підлітків та молодих людей. Вчені проаналізували сон, склад крові та якість стулу тисячі дорослих людей. Крім цього, люди вели записи харчування протягом дня.

Майже 16% учасників, які страждають від зміни режимів сну, частіше вживали в їжу картоплю, чипси, напої з високим вмістом цукру, а також менше фруктів та горіхів, тобто вживали менше клітковини.

Також деякі дослідження показали, що соціальний джетлег пов’язаний зі збільшенням ваги, хворобами та втомою.

Бермінгем зазначила, що люди, які мають поганий сон, вважають, що краще вживати їжу з високим вмістом цукру та вуглеводів. Своєю чергою, нездорове харчування може вплинути на рівень певних бактерій у кишківнику.

Вчені кажуть, що зв’язок з між сном, харчуванням та бактеріями кишківника складний та потребує додаткових досліджень. Але вони радять налагодити сон та підтримувати правильне харчування, а саме:

щодня їсти не менше п’яти порцій різноманітних фруктів та овочів;

вживати крохмалисті продукти з високим вмістом клітковини (картопля, хліб, рис або макарони);

їсти молочні продукти або їх альтернативи із низьким вмістом жиру чи цукру;

додати в меню квасолю, бобові, рибу, яйця, м’ясо та інші білкові продукти;

підтримувати водний баланс.

Сон дає нашому організму відпочити, тому, коли ми висипаємося, працюємо продуктивніше. Раніше ми розповідали про користь денного сну для роботи мозку.

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