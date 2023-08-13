Здоровье и красота

А ты знал(-а) о связи сна и здоровья кишечника? Ученые рассказали о результатах новых исследований

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 августа 2023, 20:00
Як режим сну впливає на здоров’я кишківника: дослідження
Фото: Pexels

Больше новостей
Зі смітника на тиждень моди: дніпрянин ефективно перероблює пластик
Произведение искусства из мусора! Как в Днепре эффективно перерабатывают пластик и что из него получается
Найкразі еротичні фільми
Возобновить страсть в отношениях? Легко! Держи пять эротических фильмов, с которыми твой вечер станет незабываемым
Як почистити молоду картоплю сіллю: легкий спосіб
Скорость тебя удивит! Как почистить молодой картофель солью
Брауни
Американское наслаждение! Рецепт приготовления брауни
Смотреть больше

Материалы по теме

Натирає взуття: прості лайфхаки від натирання мозолів
Новая обувь — новые мозоли? Как избавиться от натирания ног простым способом
А ты знал(-а) о связи сна и здоровья кишечника? Ученые рассказали о результатах новых исследований
Пресс “горит”. Топ-10 простых упражнений для подтянутых мышц живота
алергія на пил
“Кажется, у меня аллергия на пыль. Как определить и лечить?”
Що робити, якщо болить шлунок — покрокова інструкція
Боль в желудке: на что может указывать и как помочь себе в домашних условиях

Видео
0:02:49
Зі смітника на тиждень моди: дніпрянин ефективно перероблює пластик

Произведение искусства из мусора! Как в Днепре эффективно перерабатывают пластик и что из него получается
0:04:14
Роман Хрущ
Больше всего боялся потерять руку и не иметь возможности рисовать! Чувственная история украинского защитника
Обстріл Херсонщини, Широка Балка
Погибла вся семья с младенцем! Ужасный обстрел Херсонской области
0:02:35
Запорізькі волонтери
В одиночку собрали деньги на полсотни машин! На помощь военным приходят запорожские волонтеры
0:12:53
Що відбувається в окупованих Олешках: місцеві про дії росіян
Голоса оккупации, кричащие о помощи. Как выживают украинцы в Алёшках и сколько погибших от подрыва ГЭС
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 12 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:14
Покровск
Секунда — и я уже под завалами. Рассказ 11-летнего Никиты о пережитом обстреле Покровска
0:03:40
Наслідки удару по Запоріжжю 9 серпня: кількість загиблих та травмованих
Не успевают прийти в себя между ударами! Последствия атаки на Запорожье 9 августа
0:07:01
Чим небезпечне відкриття пляжів на Одещині: Гуменюк про загрози
Последствия гидроудара могут быть невообразимы: Гуменюк об открытии пляжей в Одессе
0:12:38
Як повернути українських дітей з російського полону
Наши дети сопротивляются! Сколько украинских детей депортировано в Россию и что с ними делают
Больше видео
Як почистити молоду картоплю сіллю: легкий спосіб
Читать дальше
Скорость тебя удивит! Как почистить молодой картофель солью
Брауни
Читать дальше
Американское наслаждение! Рецепт приготовления брауни

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь