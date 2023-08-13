А ты знал(-а) о связи сна и здоровья кишечника? Ученые рассказали о результатах новых исследований

Качество и продолжительность сна влияют на наше здоровье. Если мы соблюдаем правильный режим сна, то чувствуем прилив сил, организм переживает меньше стресса и реже чувствуем головную боль.

Но режим сна может даже влиять на здоровье нашего кишечника. А точнее, разница между режимом сна в будни и выходные дни. Это еще называют социальный джетлег.

Такое исследование было проведено в лондонском Кингс-колледже, оно впервые выявило связи между смещением внутренних часов организма при изменении режима сна между рабочими и выходными днями и качеством питания и составом микробиома кишечника.

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Как разный режим сна влияет на здоровье кишечника

Один и из авторов исследования Венди Холл акцентирует, что даже небольшие отличия в продолжительности сна в течение недели вероятно связаны с отличиями в видах бактерий кишечника.

По его словам, на это также может влиять отличия в питании, а также и другие пока неизвестные факторы.

Исследователи отмечают, что даже 90-минутная разница во времени средней точки сна — половина времени между моментами засыпания и пробуждения — связана с различиями в составе кишечной флоры.

Поэтому, если соблюдать правильный режим сна и также сбалансированное питание, это может снизить риск заболеваний.

Наличие спектра разных видов бактерий в пищеварительной системе важно. Некоторые из них лучше других, но их правильное сочетание является ключом к профилактике заболеваний.

Еще один автор исследования Кейт Бермингем говорит, что социальный джетлег может способствовать развитию видов микробиоты, которые неблагоприятны для здоровья.

Результаты исследования показали, что от этого джетлега страдает более 40% населения Британии, а чаще всего он встречается у подростков и молодых людей. Ученые проанализировали сон, состав крови и качество стула тысячи взрослых людей. Кроме того, люди вели записи питания в течение дня.

Почти 16% участников, страдающих от изменения режима сна, чаще употребляли в пищу картофель, чипсы, напитки с высоким содержанием сахара, а также меньше фруктов и орехов, то есть, употребляли меньше клетчатки.

Также некоторые исследования показали, что социальный джетлег связан с увеличением веса, болезнями и усталостью.

Бермингем отметила, что люди, у которых плохой сон, считают, что лучше употреблять пищу с высоким содержанием сахара и углеводов. В свою очередь, нездоровое питание может повлиять на уровень определенных бактерий в кишечнике.

Ученые говорят, что связь между сном, питанием и бактериями кишечника сложная и требует дополнительных исследований. Но они советуют наладить сон и поддерживать правильное питание, а именно:

ежедневно есть не менее пяти порций разных фруктов и овощей;

употреблять крахмалистые продукты с высоким содержанием клетчатки (картофель, хлеб, рис или макароны);

есть молочные продукты или их альтернативы с низким содержанием жира или сахара;

добавить в меню фасоль, бобовые, рыбу, яйца, мясо и другие белковые продукты;

поддерживать водный баланс.

Сон дает нашему организму отдохнуть, поэтому, когда мы высыпаемся, работаем более продуктивно. Ранее мы рассказывали о пользе дневного сна для работы мозга.

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