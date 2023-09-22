Можуть мати спогади про смерть та все життя! Нові дослідження мозку під час зупинки серця

Інколи питання стосовно життя та смерті, а також, що з нами відбувається в ці моменти, просто не дають спокою. Аби бути більш обізнаними, задовольнити цікавість, та знайти нові шляхи порятунку людей, науковці провели дослідження та розповіли, що відбувається з мозком перед смертю людини, у момент та після цього.

Що відбувається з мозком перед смертю — дослідження

Дослідженням поділилося видання Resuscitation. Його провела низка науковців, які спостерігали за мозком людей у передсмертному стані. Деякі з них, хто вижив, змогли розповісти, через що їм довелося пройти.

Завданням було дізнатися, що відбувається з мозком, коли людина помирає або перебуває у передсмертному стані. Вчені відкрили багато нового. Наприклад, що під час серцево-легеневої реанімації після зупинки серця на годину мозок починав активізуватися.

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Одна людина з тих, хто вижив, змогла навіть ідентифікувати звуковий сигнал, який лунав у реанімації під час порятунку. Науковці зробили записи роботи мозку цих людей, після чого їх вивчили.

Вони інтерпретували це як досвід усвідомленої смерті, що згадується. Це підтверджує напрацювання інших вчених протягом років, які наполягали на тому, що ці процеси реально дослідити.

25 лікарень у США та Великій Британії об’єдналися задля пошуку відповіді на питання спогадів про смерть. Лікарі вдягали людям із невідкладною серцевою недостатністю портативні пристрої для вимірювання кисню в мозку та його електричної активності.

Перевірялося свідоме та несвідоме сприйняття аудіозаписів трьох назв фруктів: банана, груші та яблука. Людина не пам’ятала, що чула, а після прохання, назвати будь-які овочі чи фрукти, вибирала деякі варіанти, що лунали в пристроях. Одна з них назвала всі правильно.

Крім цього, за період травня 2017 — березня 2020 року у лікарнях, що брали участь у дослідженні, сталося 567 зупинок серця пацієнтів. Персонал зібрав дані про кисень у мозку та його активність у 53 людей, які вижили.

Вони мали електричну активність мозку під час зупинки серця разом з нормальними або близькими до таких хвилями. Активність могла відновитися після 60 хвилин від моменту зупинки серця.

40% опитаних, що пережили зупинку серця, усвідомлюють без конкретних спогадів, що сталося. 20% вказали, що пригадують досвід смерті. Більшість описала це як “моральну оцінку” усього життя.

Науковці дійшли гіпотези, що у мозку, який вмирає, видаляється система фільтрування елементів мозкової діяльності з нашої свідомості, тобто мозок перестає фільтрувати та забувати спогади. А частини, які спали, активізуються. На думку дослідників, людина, яка помирає, отримує доступ до всіх спогадів за своє життя.

Результати дослідження також поставили питання про нові способи порятунку людей з нестачею кисню в мозку. Це відкриває шлях до пошуку альтернативних методів лікування пошкоджень мозку.

Лікарі висловили припущення що, люди, які у передсмертному стані, усе чують та усвідомлюють. Навіть якщо вони не у свідомості.

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