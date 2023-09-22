Здоров'я та краса

Можуть мати спогади про смерть та все життя! Нові дослідження мозку під час зупинки серця

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 22 Вересня 2023, 21:00
Що відбувається з мозком перед смертю — дослідження
Фото: Unsplash

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