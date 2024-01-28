Что разжижает кровь: список продуктов для вашего здоровья

С возрастом кровь становится более густой и вязкой, а это опасно для здоровья, ведь тогда повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и образования тромбов. После 40 лет рекомендуется добавлять в рацион особые продукты, снижающие густоту крови. Читай, какие продукты для разжижения крови эффективны и как правильно их употреблять — в нашем материале.
Больше всего на плотность крови влияет потребление воды, питание и физическая активность. Самое важное для разжижения крови — именно вода. Она жизненно необходима для организма человека. Человеку следует потреблять необходимое для тела и объема крови количество жидкости. Рекомендуемая норма потребления воды в день в среднем 1.5 — 2 литра.
Формула проста: на каждый килограмм веса должно приходиться 30 мл воды. Например, если человек весит 60 кг, значит, он должен выпивать в день 1800 мл воды.
Формула проста: на каждый килограмм веса должно приходиться 30 мл воды. Например, если человек весит 60 кг, значит, он должен выпивать в день 1800 мл воды.
При склонности к тромбозам следует обязательно следить за питанием. В рационе должна преобладать растительная пища. Лучше всего кровь разжижают те овощи и фрукты, которые содержат много воды.
Важно уточнить, что разжижающие продукты кровь не заменяют лечение, а лишь дополняют его.
Важно уточнить, что разжижающие продукты кровь не заменяют лечение, а лишь дополняют его.
В составе имбиря имеется природная кислота, действие которой сравнимо с аспирином. Это мощное противовоспалительное средство, которое также влияет на разжижение крови.
Обладает антимикробными и антибактериальными свойствами, способностью разжижать кровь и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Положительно влияет на общее состояние организма, поскольку содержит большое количество витамина Е, а также антиоксиданты. Делает сосуды крепче, обеспечивая их эластичность и проходимость.
Максимальную пользу приносит нерафинированный продукт первого отжима. Оливковое масло содержит максимальное количество антиоксидантов. Систематическое его употребление разжижает кровь и предотвращает появление тромбов.
Снижает активность тромбоцитов, что сказывается на качестве крови. Ромашку можно заваривать как саму, так и в комбинации с другими травами.
Красное вино также помогает разжижать кровь, ведь в виноградной кожуре содержатся полифенолы, которые являются природными антиоксидантами, предотвращающими тромбоз. При ответственном употреблении такого вина можно оградить организм от данной проблемы.
Оказывает влияние на расщепление белков, а также считается, что ананас повышает эффективность лечения сердечно-сосудистых заболеваний и помогает стабилизировать кровяное давление. Также его польза доказана при тромбозе, разжижении крови и борьбе с воспалениями.
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Жир в рыбе способствует не только разжижению крови, но и помогает рассасывать уже имеющиеся тромбы и склеротические бляшки. Врачи рекомендуют употреблять рыбу не менее 3-4 раз в неделю. Предпочтение следует отдавать жирным сортам.
Пей ежедневно апельсиновый сок не более 120 мл — это отличное средство для разжижения крови, а также источник витамина С.
Имеет в составе кумарин, являющийся фармацевтическим компонентом, предотвращающим образование кровяных сгустков.
Кроме этого, важно обращать внимание на растительные продукты, содержащие много салицилатов. А салицилаты — это растительная версия ацетилсалициловой кислоты, которая разжижает кровь.
Они содержатся в следующих группах продуктов:
Следи за своим здоровьем, ешь продукты, которые предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний и образование тромбов. Читай материалы Викон, которые помогут тебе советами.
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