Що розріджує кров: список продуктів для вашого здоров’я

З віком кров робиться густіша та в’язкіша, і це небезпечно для здоров’я. Адже це підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань і утворення тромбів. Після 40 років рекомендується додавати в раціон особливі продукти, які знижують густоту крові. Читай, які продукти для розрідження крові ефективні та як правильно їх вживати — у нашому матеріалі.

Що розріджує кров

Найбільше на густину крові впливає: споживання води, харчування та фізична активність. Найважливіше для розрідження крові — саме вода. Вона життєво необхідна для людського організму. Людині варто споживати необхідну для тіла й об’єму крові кількість рідини. Рекомендована норма споживання води на день в середньому 1.5-2 літри.

Формула проста: на кожен кілограм ваги має припадати 30 мл води. Наприклад, якщо людина важить 60 кг, значить вона має випивати на день 1800 мл води.

При схильності до тромбозів варто обов’язково слідкувати за харчуванням. В раціоні має переважати рослинна їжа. Найкраще кров розріджують ті овочі й фрукти, що містять в собі багато води.

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Які продукти розріджують кров

Важливо уточнити, що продукти, які розріджують кров не замінюють лікування, а лише доповнюють його.

Імбир

У складі імбиру є природна кислота, дію якої можна порівняти з аспірином. Це потужний протизапальний засіб, який також впливає на розрідження крові.

Часник

Має антимікробні та антибактеріальні властивості, здібність розріджувати кров, та позитивно впливає на серцево-судинну систему.

Льняна олія

Позитивно впливає на загальний стан організму, оскільки містить велику кількість вітаміну Е, а також антиоксиданти. Робить судини міцнішими, забезпечуючи їх еластичність та прохідність.

Оливкова олія

Максимальну користь має нерафінований продукт першого віджиму. Містить максимальну кількість антиоксидантів. Систематичне вживання розріджує кров та запобігає появі тромбів.

Морська капуста

Морська капуста розріджує кров, також знижує кров’яний тиск і сприяє еластичності судин. Вона має значну кількість йоду, а також є натуральним антикоагулянтом.

Ромашковий чай

Знижує активність тромбоцитів, що позначається на якості крові. Ромашку можна заварювати як саму, так і в комбінації з іншими травами.

Червоне вино

Червоне вино також допомагає розріджувати кров, адже у виноградній шкірці містяться поліфеноли, які є природними антиоксидантами, які запобігають тромбозу. При відповідальному вживанні такого вина можна захистити організм від даної проблеми.

Ананас

Має вплив на розщеплення білків, а також вважається, що ананас підвищує ефективність лікування серцево-судинних захворювань й допомагає стабілізувати кров’яний тиск. Також його користь доведена при тромбозі, розрідженні крові та боротьбі з запаленнями.

Жирна риба

Жир у рибі сприяє не лише розрідженню крові, але і допомагає розсмоктувати вже наявні тромби і склеротичні бляшки. Лікарі рекомендують вживати рибу не менше 3-4 разів на тиждень. Перевагу слід віддавати жирним сортам.

Апельсиновий сік

Пий щодня апельсиновий сік не більше 120 мл — це відмінний засіб для розрідження крові, а також джерело вітаміну С.

Кориця

Має у складі кумарин, який є фармацевтичним компонентом, що запобігає утворенню кров’яних згустків.

Продукти для розрідження крові

Крім цього, важливо звертати увагу на рослинні продукти, що містять багато саліцилатів. А саліцилати — це рослинна версія ацетилсаліцилової кислоти, яка розріджує кров.

Вони містяться у таких групах продуктів:

Ягоди: журавлина, смородина, калина, малина, полуниця, вишня, ожина, чорниці. Це, після води, найкращий варіант профілактики загустіння крові. Крім цього, в ягодах є велика кількість вітаміну С, а він відповідає за міцність капілярів та інших судин, а також за процеси згортання крові. Фрукти: зелені яблука, абрикоси, рожевий виноград, мандарини, сливи, диня, авокадо. Овочі, гриби та зелень: зелений солодкий перець, печериці, оливки, помідори, редис, огірки, броколі. Сухофрукти та горіхи, а саме: родзинки, арахіс, мигдаль, фініки, фісташки.

Які продукти розріджують кров — відео

Слідкуй за своїм здоров’ям, їж продукти, які запобігають розвитку серцево-судинних захворювань і утворенню тромбів, та читай матеріали Вікон, які допоможуть тобі порадами.

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