Не страшно, когда знаешь, что не сам/(-а)! Что такое дислексия и как с ней борется Арнольд Шварценеггер

С детства мы привыкли к сравнениям и похвале в основном только за достижения. А вот любые проблемы или “отличие” могут вызывать непонимание со стороны общества, чем создавать некомфортные условия для жизни.

Но не так страшно жить с болезнью, когда знаешь, что в этой борьбе ты не сам/(-а). Известный на весь мир актер Арнольд Шварценеггер в своем Facebook признался, что с детства страдает дислексией, из-за чего плохо читает.

Что это за болезнь и есть ли у нее лечение, рассказываем дальше.

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Арнольд Шварценеггер о своей болезни

Культовый актер Арнольд Шварценеггер в своей социальной сети рассказал, что с детства страдает дислексией. Однако это не помешало ему записать свою аудиокнигу Be Usefull.

— Я мог бы сказать, что я фантастический во всем, но я бы соврал. Только закончил запись своей аудиокниги Be Usefull, которая выходит 10 октября. Я мог бы рассказать вам, как удивительно было сесть и записать свои слова, но правда в том, что я очень этого боялся, — пишет актер.

Вот мой секрет: я ужасно читаю. В Австрии в 1950-х годах не говорили о неспособности к учебе, поэтому большую часть времени, когда меня просили читать вслух в классе, это была катастрофа, а меня били линейкой.

Но теперь я знаю, что у меня дислексия.

Вместе с тем звезда делится своими лайфхаками, которые помогли ему записать собственную аудиокнигу. Среди всего он отмечает: позволил себе бояться и жаловаться, но в конце концов он снова и снова принимался за работу.

Что такое дислексия и как она лечится

Дислексия — хроническое заболевание, при котором человеку очень тяжело дается чтение. Вместе с тем сохраняется умение учиться в целом.

От этого расстройства страдает до 15% населения зарубежных стран. Прослеживается не только у детей, но и у людей постарше.

Зачастую они также испытывают проблемы не только с чтением, но и с письмом, орфографией и математикой.

К сожалению, в школе детей с дислексией могут называть лентяями и считать, что у них не хватает мотивации к обучению.

Симптомы дислексии:

низкая успеваемость;

двигательные нарушения;

слабые речевые навыки;

слабые навыки чтения;

слабые математические навыки;

проблемы со зрением;

навыки и умения могут изменяться или забываться из одного дня в другой — сегодня ребенок читает и пишет, а завтра уже не может это сделать.

Как лечить дислексию

Лечения дислексии нет, однако можно научиться управлять своими навыками и жить с этой особенностью. Помочь также может ранняя диагностика заболевания.

Среди основных этапов диагностики — обычное тестирование умений ребенка читать и писать. Свидетельствовать о заболевании может добавление, удаление или изменение слова; построение слова из других частей; перестановка местами слов и букв.

О дислексии также может свидетельствовать нервозность ребенка, страх тестирования, частое “клацанье” или постукивание ручкой.

Однако дети с дислексией могут учиться нормально с помощью индивидуальных программы и подхода.

Самое главное, что нужно таким людям — понимание и поддержка от общества. Об этом также говорит и живущая из витилиго Наталья Некипила.

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