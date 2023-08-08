Не страшно, коли знаєш, що не сам/(-а)! Що таке дислексія та як із нею бореться Арнольд Шварценеггер

З дитинства ми звикли до порівнянь та похвали здебільшого лише за досягнення. А ось будь-які проблеми чи “інакшість” можуть викликати нерозуміння з боку суспільства, чим створювати некомфортні умови для життя.

Та не так страшно жити із хворобою, коли знаєш, що у цій боротьбі ти — не сам/(-а). Відомий на весь світ актор Арнольд Шварценеггер у своєму Facebook зізнався, що з дитинства страждає на дислексію, через що погано читає.

Що це за хвороба та чи є в неї лікування, розповідаємо далі.

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Арнольд Шварценеггер про свою хворобу

Культовий актор Арнольд Шварценеггер у своїй соціальній мережі розповів, що з дитинства страждає на дислексію. Однак це не завадило йому записати свою аудіокнигу Be Usefull.

— Я міг би сказати, що я фантастичний у всьому, але я б збрехав. Щойно закінчив запис своєї аудіокниги Be Usefull, яка виходить 10 жовтня. Я міг би розповісти вам, як дивовижно було сісти та записати свої власні слова, але правда в тому, що я дуже цього боявся, — пише актор.

Ось мій секрет: я жахливо читаю. В Австрії в 1950-х роках не говорили про нездатність до навчання, тому більшість часу, коли мене просили читати вголос в класі, це була просто катастрофа, а мене били лінійкою. Але тепер я знаю, що у мене — дислексія. Разом з тим, зірка ділиться своїми лайфхаками, які допомогли йому записати власну аудіокнигу. Серед усього він відзначає: дозволив собі боятися та скаржитися, але зрештою він знову й знову брався до роботи.

Що таке дислексія та як вона лікується

Дислексія — хронічне захворювання, при якому людині дуже важко дається читання. Разом з тим, зберігається здатність до навчання загалом.

Від цього розладу страждає до 15% населення розвинених країн. Прослідковується не лише у дітей, а й у людей старшого віку.

Часто вони також мають проблеми не тільки з читанням, а й з письмом, орфографією та математикою.

На жаль, у школі дітей з дислексією можуть називати ледарями та вважати, що у них бракує мотивації до навчання.

Симптоми дислексії:

низька успішність;

рухові порушення;

слабкі мовні навички;

слабкі навички читання;

слабкі математичні навички;

проблеми із зором;

навички та вміння можуть змінюватися або забуватися з одного дня в інший — сьогодні дитина читає та пише, а завтра вже не може це зробити.

Як лікувати дислексію

Лікування дислексії немає, однак можна навчитися керувати своїми навичками та жити з цією особливістю. Допомогти також може рання діагностика захворювання.

Серед основних етапів діагностики — звичайне тестування вмінь дитини читати та писати. Свідчити про захворювання може додавання, видалення або зміна слова; побудова слова з інших частин; перестановка місцями слів і букв.

Про дислексію також може свідчити нервовість дитини, страх тестування, часте “клацання” чи постукування ручкою.

Однак діти з дислексією можуть вчитися нормально з допомогою індивідуальних програми та підходу.

Найголовніше, що потрібно таким людям — розуміння та підтримка від суспільства. Про це також говорить й Наталя Некипіла, яка живе із вітиліго.

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