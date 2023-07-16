Что такое имплантация зубов: ответы на часто задаваемые вопросы — объясняет стоматолог

Улыбка — чуть ли не первое, на что обращают внимание при знакомстве. Но важно осознавать, что главное в этой истории не то, как выглядят твои зубы, а насколько они здоровы.

В наше время для поддержания красивой улыбки создано множество различных процедур, операций и средств. Но одной из самых популярных хирургических процедур в 2023 году является именно имплантация зубов. Что такое имплантация зубов и как к ней подготовиться — читай в материале.

Так как тема имплантатов довольно обширная, на самые распространенные вопросы специально для сайта Вікна-Новини ответил стоматолог-хирург Денис Семенов.

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Что такое имплантация зубов и каковы ее преимущества?

Имплантация зубов — это вживление искусственного корня с целью дальнейшего протезирования на имплантанте.

Эта процедура не портит соседние зубы, поэтому является хорошей альтернативой утраченным зубам.

Инными словами, это операция, во время которой в десну вживляется имплант или имплантат. По форме эта конструкция напоминает винт.

Какие существуют виды имплантов и каким из них стоит отдавать предпочтение?

На сегодняшний день существует огромное количество имплантов и все они хорошего качества. Существуют разные методики установки имплантов, ведь от этого зависит то, какую именно конструкцию нужно устанавливать. К самым популярным относятся такие:

Корневидные. Это — классический вариант цилиндрической формы с резьбой. Его применяют в случаях отсутствия патологий, закрепляются в губчатом слое костной ткани, как и в случае с родным корнем. Пластинчатые. Такие виды имплантов зубов — не плохое решение для восстановления передних зубов. С их помощью можно получить оптимальный результат при дефиците костной ткани. Комбинированные. Сложная конструкция состоит из двух частей: несъемной, что фиксируется в ротовой полости, и съемного сегмента. Мини-импланты. Похожи на классический вариант, но они несколько короче и тоньше. Можно применять при временном протезировании.

На что нужно обращать внимание при выборе имплантат?

В первую очередь, важно смотреть на количество проведенных клинических исследований и написанных научных статей.

Каковы показания к имплантации зубов?

Самый главный показатель — это отсутствие одного и более зубов. Также отмечают и другие показания. Например, дискомфорт от съемных протезов или невозможность их ношения, пародонтит и пародонтоз тяжелой степени — подвижность и выпадение зубов.

Какие существуют виды и методы имплантации зубов?

Самый распространенный — это аналоговый метод, когда врач под влиянием газа устанавливает имплантат. Также существует цифровой метод — протезирование, которое сначала выполняется виртуально на компьютере по результатам анализа строения челюсти, а затем воссоздается стоматологом благодаря хирургическому шаблону. К тому же существуют концепции реабилитации беззубых челюстей.

Сколько длится процесс имплантации зуба?

В основном установка одного имплантата занимает в среднем 20-30 минут в зависимости от опыта хирурга и дополнительных манипуляций в виде костной пластики или мягко тканной пластики. Также это зависит от того, в каком месте расположен зуб. Если имплантация довольно сложная, на это может уйти и целый час времени.

Что нужно сделать перед имплантацией зуба?

Перед процедурой нужно осуществить такие шаги:

прийти на консультацию врача имплантолога;

сделать компьютерную томографию полости рта;

составить план лечения.

Каких рекомендаций стоит придерживаться после имплантации?

После операции доктор назначает противовоспалительную терапию. В зависимости от сложности процедуры, могут быть запреты на посещение:

спортзала;

бань;

саун.

Также возможно будут запрещены физические нагрузки.

Что можно есть после имплантации?

Особых вето нет, но важно есть нераздражающую пищу. Например: каши, пюре, бульоны, крем-суп. Стоит выбирать продукты для ежедневного рациона, богатые кальцием (сметану, творог мягкий, йогурт, ряженку, простоквашу).

Что делать, если разошлись швы после имплантации?

Если после имплантации зубов все же швы разошлись, пациенту лучше сразу обратиться за срочной стоматологической помощью к стоматологу. Но если такой возможности нет, нужно провести антисептическую обработку полости рта и противовоспалительную терапию.

На какой день после имплантации можно чистить зубы?

Это можно делать сразу в этот же день. Единственное — не сильно активничать в области швов, что б они не разошлись Когда же уже можно вернуться к механической очистке, следует брать только мягкую щетку и гелевые пасты на растительной основе, без отбеливающих компонентов.

Сколько держится отек после имплантации?

Если это обычная имплантация, то отека практически не бывает. А так, стандартно отек можно наблюдать в течении 3-х дней. В первые дни он нарастает, а через 5-7 дней уходит.

Для чего необходима костная ткань при имплантации?

Она нужна тогда, когда нет возможности установить имплантаты. Но на сегодняшний существует огромное количество методик и материалов, где доктор индивидуально подбирает все под каждую клиническую ситуацию.

Сколько дней после имплантации может кровить десна?

В первые часы после операции в месте, где установлен имплант, может выделяться кровь и сукровица. Они могут выделяться в течение 2-3 дней после операции. С течением времени их должно становиться все меньше и меньше.

Как проходит заживление после имплантации?

Заживление, чаще всего, стандартное. Отек болит, пока нарастает. А когда отек сходит — болевые ощущения проходят.

Важно, что примерно через неделю после имплантации, врач-стоматолог снимает швы.

Иногда эта процедура может быть отложена на несколько дней или недель, к примеру, если десна после имплантации зуба сильно воспалена или возникли другие временные осложнения.

Какие могут быть осложнения после имплантации?

Стандартные осложнения — как при любой хирургии. Например, в первые дни бывает кровотечение, а в последующие — нагноение. Самое неприятное из всего — это отторжение имплантата. Но обычно успех имплантации — это 98%.

Через сколько дней после имплантации можно заниматься спортом?

Обычно заниматься не активными видам спорта можно через 7-10 дней. Если используется классический протокол, с разрезом десны и наложением швов, на заживление требуется один месяц, когда активные спортивные занятия запрещены. Травмоопасные виды спорта нужно исключить на все время заживления.

Как подготовить себя к имплантации?

Если нет никаких хронических заболеваний — никаких особых подготовок не нужно делать. Но за несколько часов до проведения операции лучше не пить и не есть.

Но не стоит впадать в крайность и полностью отказываться от еды (например, легкий завтрак или полдник). В день имплантации категорически запрещено употреблять алкоголь.

Сколько лет прослужат зубные импланты?

Имплантаты рассчитаны на всю жизнь. Но существует множество различных факторов, влияющих на их функционирование.

Например, дискомфорт или боли в области нового зуба.

Показаниями к замене изделия также служат: отек десны, покраснение тканей вокруг винта и подвижность протеза. В остальных случаях замена дентального импланта чаще всего не назначается.

Каким должен быть уход за зубными имплантами?

Чаще всего уход такой же, как и за своими зубами. Только в этой ситуации раз в полгода нужна профессиональная гигиена и динамическое наблюдение у стоматолога. Для очищения коронок, мостов, протезов на имплантах, лучше использовать неэлектрическую зубную щетку, ополаскиватели.

Сколько стоит имплантация одного зуба?

Зачастую стоимость зависит от типа импланта, города и уровня специалиста. Также цена зависит от системы имплантата и вида коронки.

Поэтому дапазон очень большой, так как доктор не продает имплантаты, а решает проблему пациента (отсутствие зубов) поэтому тут сказать сложно. В Украине в 2023 году цена варьируется от 8 тысяч гривен до 25 и выше.

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