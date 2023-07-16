Що таке імплантація зубів: відповіді на найпопулярніші запитання — пояснює стоматолог

Усмішка — чи не перше, на що звертають увагу при знайомстві. Але важливо усвідомлювати, що головне в цій історії не те, як виглядають твої зуби, а наскільки вони здорові.
У наш час для підтримки гарної усмішки створено безліч різноманітних процедур, операцій та засобів. Але однією з найпопулярніших хірургічних процедур у 2023 році є саме імплантація зубів. Що таке імплантація зубів і як до неї підготуватися — читай в матеріалі.
Оскільки тема імплантатів досить розлога, на найпоширеніші питання спеціально для сайту Вікна-Новини відповів стоматолог-хірург Денис Семенов.
Імплантація зубів — це імплантація штучного кореня з метою подальшого протезування на імплантанті. Ця процедура не псує сусідні зуби, тому є гарною альтернативою втраченим зубам. Іншими словами, це операція, під час якої в ясна вживлюється імплант або імплантат. За формою ця конструкція нагадує гвинт.
На сьогодні існує безліч імплантів, і всі вони — хорошої якості. Існують різні методики встановлення імплантів, адже від цього залежить те, яку саме конструкцію потрібно встановлювати. До найпопулярніших відносяться такі:
Насамперед важливо дивитися на кількість проведених клінічних досліджень та написаних наукових статей. А другий момент — щоб він перебував довго на ринку в Україні, щоб можна було його завжди обслужити (якщо знадобляться додаткові маніпуляції).
Найголовніший показник — це відсутність одного і більше зубів. Також відзначають інші показники. Наприклад, дискомфорт від знімних протезів або неможливість їх носіння, пародонтит та пародонтоз важкого ступеня — рухливість та випадання зубів.
Найпоширеніший — це аналоговий метод, коли лікар під впливом газу встановлює імплантат. Також існує цифровий метод, коли протезування спочатку виконується віртуально на комп’ютері за результатами аналізу будови щелепи, а потім відтворюється стоматологом завдяки хірургічному шаблону. Також є концепції реабілітації беззубих щелеп.
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В основному установка одного імплантату займає в середньому 20-30 хвилин залежно від досвіду хірурга та додаткових маніпуляцій у вигляді кісткової або м’яко тканинної пластики. Також це залежить від того, де розташований зуб. Якщо імплантація досить складна, на це може піти ціла година часу.
Перед процедурою потрібно здійснити такі кроки:
Після операції лікар призначає протизапальну терапію. Залежно від складності процедури можуть бути заборони на відвідування:
До того ж можлива заборона на фізичні навантаження.
Особливих вето немає, але важливо їсти їжу, яка не буде твердою. Наприклад: каші, пюре, бульйони, крем-суп. Варто обирати продукти для щоденного раціону, багаті кальцієм (сметану, м’який сир, йогурт, ряжанку, кисле молоко).
Якщо після імплантації зубів все ж шви розійшлися, пацієнту краще відразу звернутися за терміновою стоматологічною допомогою. Але якщо такої можливості немає, потрібно провести антисептичну обробку ротової порожнини та протизапальну терапію.
Це можна робити одразу в цей же день. Єдине — не сильно натискати в області швів, щоб вони не розійшлися. Коли ж можна повернутися до механічного очищення, слід брати тільки м’яку щітку і гелеві пасти на рослинній основі, без відбілювальних компонентів.
Якщо це проста імплантація, то набряку практично не буває. А так, стандартно набряк можна спостерігати протягом 3-х днів. У перші дні він наростає, а через 5-7 днів сходить.
Вона потрібна тоді, коли немає змоги встановити імплантати. Але на сьогодні існує безліч методик і матеріалів, де лікар індивідуально підбирає все під кожну клінічну ситуацію.
У перші години після операції у місці, де встановлено імплант, може виділятися кров та сукровиця. Це може тривати протягом 2-3 днів після операції. З часом їх має ставати дедалі менше.
Загоєння найчастіше стандартне. Набряк болить, поки наростає. А коли набряк сходить — болючі відчуття проходять.
Важливо, що приблизно через тиждень після імплантування лікар-стоматолог знімає шви.
Важливо, що приблизно через тиждень після імплантування лікар-стоматолог знімає шви.
Іноді цю процедуру можна відкласти на кілька днів чи тижнів, наприклад, якщо ясна після імплантації зуба сильно запалені чи виникли інші тимчасові ускладнення.
Стандартні ускладнення — як за будь-якого хірургічного втручання. Наприклад, у перші дні буває кровотеча, а наступні — нагноєння. Найнеприємніше з усього — це відторгнення імплантату. Але зазвичай успіх імплантації — це 98%.
Зазвичай займатися неактивними видами спорту можна через 7-10 днів. Якщо використовується класичний протокол з розрізом ясен та накладанням швів, на загоєння потрібен один місяць. Упродовж цього часу активні спортивні заняття заборонені. Травмонебезпечні види спорту потрібно виключити на весь час загоєння.
Якщо немає ніяких хронічних захворювань — жодних особливих підготовок не потрібно робити.
Але за кілька годин до проведення операції краще не пити й не їсти.
Але за кілька годин до проведення операції краще не пити й не їсти.
Та не варто впадати в крайність і повністю відмовлятися від їжі (наприклад, легкий сніданок або полуденок). У день імплантації категорично заборонено вживати алкоголь.
Імплантати розраховані на все життя. Але є безліч різних чинників, які впливають на їхнє функціонування. Наприклад, дискомфорт чи біль в області нового зуба.
Показаннями до заміни виробу також є набряк ясен, почервоніння тканин навколо гвинта і рухливість протеза. В інших випадках заміна дентального імпланту найчастіше не призначається.
Найчастіше догляд такий самий, як і за своїми зубами. Тільки в цій ситуації раз у пів року потрібна професійна гігієна та часте відвідування стоматолога для спостереження. Для очищення коронок, мостів, протезів на імплантах краще використовувати неелектричну зубну щітку, ополіскувачі.
Найчастіше вартість залежить від типу імпланту, міста та рівня фахівця. Також ціна залежить від системи імплантату та виду коронки.
Тому діапазон дуже великий, адже лікар не продає імплантати, а розв’язує проблему пацієнта (відсутність зубів), тому тут сказати складно. В Україні у 2023 році ціна варіюється від 8 тисяч гривень до 25 і вище.
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