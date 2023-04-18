Секрет вечной молодости все же существует? Нутрициолог о важнейшем факторе ее сохранения и долголетия

Хочется, чтобы на лице не было ни морщинки, а кожа была нежная, как у новорожденного? Но далеко не каждый знает, как это сделать без инъекций. Сегодня речь пойдет о митохондриях.

Подробнее о клетках, способных сохранить молодость и долголетие, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько.

Что такое митохондрии

Митохондрии — это клетки, что находятся в нашем организме и отвечают за достаточное количество энергии, ресурса для регенерации и жизни. Чтобы они работали на должном уровне, стоит регулярно заниматься спортом.

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Физическая нагрузка является мощным вкладом в количество и качество работы митохондрий, никакие БАДы не смогут повторить такой эффект.

Однако Анастасия Голобородько отмечает, что нередко просит убрать чрезмерную физическую нагрузку и дать ответ на вопрос: как ты отдыхаешь и нормально ли восстанавливаешься.

Как тренироваться, чтобы поддерживать митохондрии в рабочем состоянии

Специалистка отмечает, что наиболее эффективными являются тренировки:

Без лактата;

Без сильной крепатуры;

Без молочной кислоты в ткани.

И добавляет, что каждому нужно подбирать свой вид спорта. Кроссфит, выматывание и даже интенсивные ТРХ (упражнения на общее сопротивление тела) подходят не всем.

Это же касается спорта натощак. Относительно лактата — его надо утилизировать, а это твоя печень.

Если перетренироваться — это провоцирует нарушение сна, а также панические атаки, если ты имеешь склонность к ним — говорит нутрициолог.

Кроме того, из-за чрезмерных тренировок меняется уровень pH, накапливается аммиак и страдает мозг.

В дополнение, от этого снижается уровень различных половых гормонов, то же самое касается мышечной массы.

Поэтому, если ты хочешь сохранить клетки митохондрий в рабочем состоянии, стоит придерживаться таких рекомендаций:

Длинная прогулка.

Ванна.

Сон до 23:00.

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