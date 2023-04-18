Секрет вічної молодості все ж існує? Нутриціологиня про найважливіший фактор її збереження та довголіття

Хочеться, аби на обличчі не було ані зморшки, а шкіра була ніжна, як у новонародженого? Та далеко не кожен знає, як це зробити без ін’єкцій. Сьогодні мова піде про мітохондрії.

Детальніше про клітини, що здатні зберегти молодість та довголіття, розповіла нутриціологиня Анастасія Голобородько.

Що таке мітохондрії

Мітохондрії — це клітини, що знаходяться в нашому організмі та відповідають за достатню кількість енергії, ресурсу для регенерації та життя. Щоб вони працювали на належному рівні, варто регулярно займатися спортом.

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Фізичне навантаження є найпотужнішим вкладом у кількість та якість роботи мітохондрій. Ніякі БАДи не зможуть повторити такий ефект.

Проте Анастасія Голобородько зазначає, що нерідко просить прибрати надмірне фізичне навантаження і дати відповідь на питання: як ти відпочиваєш та чи нормально відновлюєшся.

Як тренуватися, щоб підтримувати мітохондрії у робочому стані

Спеціалістка зазначає, що найефективнішими є тренування:

Без лактату;

Без сильної кріпатури;

Без молочної кислоти в тканині.

Та додає, що кожному потрібно підбирати свій вид спорту. Кросфіт, вимотування і навіть інтенсивні ТРХ (вправи на загальний опір тіла) підходять не всім. Це ж стосується спорту натщесерце. Щодо лактату — його треба утилізувати, а це твоя печінка.

Якщо перетренуватися — це провокує порушення сну, а також панічні атаки, якщо ти маєш схильність до них — каже нутриціологиня.

Крім того, через надмірні тренування змінюється рівень pH, накопичується аміак та страждає мозок.

На додачу, від цього знижуються рівні статевих гормонів, теж саме стосується м’язової маси.

Тому, якщо ти хочеш зберегти клітини мітохондрій у робочому стані, варто дотримуватися таких рекомендацій:

Довга прогулянка.

Ванна.

Сон до 23:00.

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