Что такое стретчинг: для кого полезен и как правильно заниматься

Стретчинг становится все популярнее среди желающих поддержать свою физическую форму. Выбирая свою ежедневную спортивную рутину, многие пытаются понять, что такое стретчинг, чем он отличается от других видов фитнеса и как им заниматься. Итак, если как раз подыскиваешь воркаут для себя, то мы расскажем, что такое стретчинг, чем и кому он полезен, а также как заниматься, чтобы достичь желаемого результата.

Что такое стретчинг

Стретчинг – это гимнастические упражнения на растягивание всех групп мышц, сухожилий и суставов. Это разновидность растяжки, но в то же время его более безопасный вариант, где тебе не нужно чрезмерно перегружать свое тело. Главная цель стретчинга — подтянуть тело, сделать его более стройным и гибким.

Часто стретчинг путают с пилатесом и йогой, ведь в основе всех этих видов фитнеса лежит растягивание. Однако стретчинг, в отличие от йоги, не предполагает дыхательных практик и не имеет последовательных упражнений на силу мышц, как в пилатесе.

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Стретчинг — больше о растяжке мышц, сюда часто добавляют даже силовые упражнения. Иногда для правильного выполнения упражнений тебе понадобится помощь тренера или другого партнера, в то время как йогой и пилатесом можно заниматься самостоятельно.

Кому подходит стретчинг

Стретчингом могут заниматься все желающие — и мужчины, и женщины, хотя женщины чаще отдают предпочтение этой практике, поскольку стретчинг больше о поддержании хорошего тонуса тела, чем об изнурительных попытках накачать мышцы.

Исследования школы физкультуры и спортивных наук в Салониках (Греция) утверждают, что стретчинг особенно влияет на женское здоровье: уменьшает поясничную и спинную боль, снижает болевой синдром во время менструации.

Стретчинг полезен беременным женщинам, поскольку хороший тонус мышц способен облегчить родовую деятельность и уменьшить болевые ощущения, однако выполнять упражнения следует под наблюдением тренера, чтобы не причинить вред себе и ребенку. Процесс восстановления тела после родов у женщин, занимающихся стретчингом, также проходит быстрее.

Почему нужно заниматься стретчингом

О важности стретчинга рассказывает доклад департамента здоровья Гарвардского университета. Растягивания делают мышцы более гибкими и выносливыми. Эта гибкость нужна нам для поддержания диапазона движений в суставах, поскольку без него мышцы сокращаются и становятся напряженными. После активации мышц они слабеют и не могут растянуться до конца, что увеличивает риск болей в суставах, растяжений и повреждения мышц.

Проще говоря, постепенное растяжение мышц приводит к их меньшей травматичности во время активных физических нагрузок, они уже готовы к ним.

Стретчинг улучшает осанку, контуры тела и походку. Для пожилых людей он полезен общей подвижностью и тонусом мышц, а для спортсменов — уменьшением риска получения упражнений.

Стретчинг способен помочь при лечении отдельных заболеваний опорно-двигательного аппарата: остеоартроза, артрита, остеохондроза. Техника растяжек налаживает и ускоряет метаболизм, что может быть полезно людям с лишним весом.

Тренировка гибкости мышц растягивает фасцию — соединительную ткань, содержащую мышечные волокна, помогая мышце быстрее увеличить объем. Поэтому если хочешь нарастить мышцы, то добавляй в рутину и эти упражнения.

Как заниматься стретчингом в домашних условиях

Во-первых, следует понимать, что неподготовленные к физическим нагрузкам мышцы и суставы могут быстро травмироваться от сложных упражнений. Поэтому не пытайся сразу выполнять все по максимуму.

Выбери самые легкие упражнения, выполняй их как можно точнее, прислушиваясь к рекомендациям по поводу правильного дыхания, и если чувствуешь усталость – обязательно делай перерывы. Не следует считать себя всесильным, твое тело нуждается в отдыхе.

Если во время выполнения упражнения чувствуешь сильную боль, то следует отказаться от ее завершения. Не делай резких движений, все надо выполнять плавно и осторожно. Визуализируй свои мышцы: это как струны музыкального инструмента, которые при сильном натяжении могут порваться.

Чтобы добиться результата и дать телу привыкнуть к нагрузкам, делай упражнения на стретчинг регулярно, 3-4 раза в неделю. Если забросить тренировку на длительный срок, есть риск, что мышцы вернутся в исходное состояние и придется начать с нуля. Регулярность – это залог успеха во время занятий спортом.

Если есть возможность, прими горячий душ перед тренировками. Это разогреет мышцы и сделает растяжение более легким. Если нет, то сделай несколько базовых упражнений, чтобы подготовить тело. Выбирай удобную одежду и не забывай пить много воды, ведь тренировки обезвоживают организм в связи с увеличением потливости.

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