Що таке стретчинг: для кого корисний і як правильно займатись

Стретчинг стає все більш популярним серед охочих підтримати свою фізичну форму. Обираючи свою щоденну спортивну рутину, багато людей намагається зрозуміти, що таке стретчинг, чим він відрізняється від інших видів фітнесу і як ним займатись. Тож, якщо якраз підшукуєш воркаут для себе, то ми розповімо, що таке стретчинг, чим і кому він корисний, а також як займатись, щоб досягнути бажаного результату.

Що таке стретчинг

Стретчинг — це гімнастичні вправи на розтягування всіх груп м’язів, сухожиль та суглобів. Це різновид розтяжки, але водночас його безпечніший варіант, де тобі не потрібно надмірно перенавантажувати своє тіло. Головна мета стретчингу — підтягнути тіло, зробити його стрункішим і гнучким.

Часто стретчинг плутають з пілатесом і йогою, адже в основі всіх цих видів фітнесу лежить розтягування. Проте стретчинг, на відміну від йоги, не передбачає дихальних практик, і не має послідовних вправ на силу м’язів, як у пілатесі.

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Стретчинг — це більше про розтяжку м’язів, сюди часто додають навіть силові вправи. Подеколи для правильного виконання вправ тобі знадобиться допомога тренера або іншого партнера, у той час, як йогою і пілатесом можна займатись самостійно.

Кому підходить стретчинг

Стретчингом можуть займатись усі охочі — і чоловіки, і жінки, хоча жінки частіше надають перевагу цій практиці, оскільки стретчинг більше про підтримку гарного тонусу тіла, ніж про виснажливі спроби накачати м’язи.

Дослідження школи фізкультури і спортивних наук у Салоніках (Греція) стверджують, що стретчинг особливо впливає на жіноче здоров’я: зменшує поперековий і спинний біль, знижує больовий синдром під час менструації.

Стретчинг корисний для вагітних жінок, оскільки гарний тонус м’язів здатен полегшити пологову діяльність і зменшити больові відчуття, однак виконувати вправи слід під наглядом тренера, аби не заподіяти шкоду собі та дитині. Процес відновлення тіла після пологів у жінок, які займаються стретчингом, також проходить швидше.

Чому потрібно займатись стретчингом

Про важливість стретчингу також розповідає доповідь департаменту здоров’я Гарвардського університету. Розтягування роблять м’язи гнучкішими і витривалішими. Ця гнучкість потрібна нам для підтримки діапазону рухів у суглобах, оскільки без нього м’язи скорочуються і стають напруженими. Після активації м’язів вони слабішають і не можуть розтягнутися до кінця, що збільшує ризик болю в суглобах, розтягнень і пошкодження м’язів.

Простіше кажучи, поступове розтягнення м’язів призводить до їхньої меншої травматичності під час активних фізичних навантажень, адже вони вже готові до них.

Стретчинг покращує поставу, контури тіла і ходу. Для людей похилого віку він корисний загальною рухливістю й тонусом м’язів, а для спортсменів — зменшенням ризику отримання вправ.

Стретчинг здатен допомогти під час лікування окремих захворювань опорно-рухового апарату: остеоартрозу, артриту, остеохондрозу. Техніка розтяжок налагоджує і прискорює метаболізм, що може бути корисним для людей із зайвою вагою.

Тренування гнучкості м’язів розтягує фасцію — сполучну тканину, які містять м’язові волокна, таким чином допомагаючи м’язу швидше збільшити об’єм. Тому якщо хочеш наростити м’язи, то додавай до своєї рутини й ці вправи.

Як займатись стретчингом в домашніх умовах

По-перше, слід розуміти, що непідготовлені до фізичних навантажень м’язи та суглоби можуть швидко травмуватись від надто складних вправ. Тому не намагайся одразу виконувати все по максимуму.

Обери найлегші вправи, виконуй їх якнайточніше, дослухаючись до рекомендацій з приводу правильного дихання, і якщо відчуваєш втому — обов’язково роби перерви. Не слід вважати себе всесильним, твоє тіло потребує відпочинку.

Якщо під час виконання вправи відчуваєш сильний біль, то слід відмовитись від її завершення. Не роби різких рухів, все треба робити плавно і обережно. Візуалізуй свої м’язи: це наче струни музичного інструменту, які при сильному натягуванні можуть порватись.

Аби досягнути результату і дати тілу звикнути до навантажень, роби вправи на стретчинг регулярно, 3-4 рази на тиждень. Якщо закинути тренування на довгий термін, є ризик, що м’язи повернуться до початкового стану і доведеться почати з нуля. Регулярність — це запорука успіху під час занять спортом.

Якщо є можливість, прийми гарячий душ перед тренуваннями. Це розігріє м’язи і зробить розтягування легшим. Якщо ж ні, то зроби декілька базових вправ, щоб підготувати тіло. Обирай зручний одяг і не забувай пити багато води, адже тренування зневоднюють організм у зв’язку зі збільшенням пітливості.

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