Почти все картины в доме нарисовали сами: чем живут синхронистки Алексиевы кроме спорта

Они синхронны не только в воде. В привычках, в отдыхе, в том, как берегут свой ритм и внутреннюю гармонию, Влада и Марина Алексиевы держат общий темп.

Участницы Олимпиады-2024 в Париже, украинские синхронистки стали участницами нового выпуска шоу єПитання на Новом канале.

За кулисами поделились тем, что обычно остается вне поля зрения спортивных трансляций: о питании, вечерах с семьей и где ищут вдохновение для творчества.

Что в холодильнике у спортсменок

О питании спортсменов всегда хочется узнать больше — и сестры откровенно рассказывают, как оно у них устроено.

— Конечно, у каждого спортсмена есть индивидуальный план питания. В принципе, как и у каждого человека, который следит за здоровьем.

Утром мы обязательно пьем стакан теплой воды с лимоном и разные витамины в зависимости от времени года и фазы подготовки к соревнованиям. Питаемся сбалансированно.

В нашем холодильнике всегда есть рыба и авокадо, также много фруктов и овощей, — рассказали сестры.

Но и сладкое не считается чем-то категорически запрещенным.

— Если мы хотим съесть что-то из фастфуда или сладкого, то можем себе это позволить после долгой тренировки. Но, конечно, небольшую порцию. Один кусочек шоколадки никогда не принесет лишних килограммов, главное — не злоупотреблять вредной пищей, — делятся спортсменки.

Отдых — часть режима

После напряженного графика самое ценное — простые вещи: свежий воздух, близкие рядом и немного тишины. У сестер есть свой рецепт перезагрузки.

— Когда мы хотим отвлечься или расслабиться, обычно идем гулять на свежий воздух или выезжаем за город на природу.

Идеальный вечер, по нашему мнению, — это прогулка всей семьей или поездка на велосипедах.

Или же просто сходить куда-нибудь вместе на ужин, потом посмотреть комедию дома с чашечкой горячего чая, — говорят Влада и Марина.

А еще у них есть хобби, которое очень органично вписывается в такую атмосферу.

— Если есть вдохновение и настроение, мы любим писать картины. Почти все, что висит у нас дома, мы нарисовали сами.

Включай Новый канал во вторник, 24 июня, в 20:00 и смотрите свежий выпуск єПитання с ведущей Лесей Никитюк, в котором украинские спортсменки играют против юмористов.

О достижении еще одного украинского спортсмена — 12-летнего Матвея Строгалева — высказался мировой рекордсмен по прыжкам с шестом, швед Арман Дюплантис. Дело в том, что не так давно Матвей превзошел его детский рекорд. Об этом в следующем материале Вікна.tv.

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