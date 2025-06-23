Майже всі картини в домі намалювали самі: чим живуть синхроністки Алексіїви поза спортом

Вони синхронні не лише у воді. У звичках, у відпочинку, в тому, як бережуть свій ритм і внутрішню гармонію, Влада та Марина Алексіїви тримають спільний темп.

Учасниці Олімпіади-2024 у Парижі, українські синхроністки стали учасницями нового випуску шоу єПитання на Новому каналі.

За лаштунками поділилися тим, що зазвичай лишається поза увагою спортивних трансляцій: про харчування, вечори з родиною і де шукають натхнення на творчість.

Що в холодильнику у спортсменок

Про харчування спортсменів завжди хочеться дізнатись більше — і сестри відверто розповідають, як воно влаштоване в них.

— Звісно, в кожного спортсмена є індивідуальний план харчування. В принципі, як і в кожної людини, яка стежить за здоров’ям.

Зранку ми обов’язково пʼємо склянку теплої води з лимоном і різні вітаміни залежно від пори року і фази підготовки до змагань. Харчуємося збалансовано.

В нашому холодильнику завжди є риба та авокадо, також багато фруктів і овочів, — розповіли сестри.

Але й солодке не вважається чимось категорично забороненим.

— Якщо ми хочемо зʼїсти щось із фастфуда чи солодкого, то можемо собі це дозволити після довгого тренування. Але, звісно, невелику порцію. Один шматочок шоколадки ніколи не принесе зайві кілограми, головне — не зловживати некорисною їжею, — діляться спортсменки.

Відпочинок — частина режиму

Після напруженого графіка найцінніше — звичайні речі: свіже повітря, рідні поруч і трохи тиші. У сестер є свій рецепт перезавантаження.

– Коли ми хочемо відволіктись або розслабитись, зазвичай ідемо гуляти на свіже повітря або вирушаємо за місто на природу.

Ідеальний вечір, на нашу думку, — це прогулянка всією родиною чи поїздка на велосипедах.

Або ж просто сходити кудись разом на вечерю, потім переглянути комедію вдома з чашечкою гарячого чаю, — кажуть Влада та Марина.

А ще у них є хобі, яке дуже органічно вписується в таку атмосферу.

— Якщо є натхнення й настрій, ми любимо писати картини. Майже всі, які висять у нас вдома, ми намалювали самі.

Вмикай Новий канал у вівторок, 24 червня, о 20:00 та дивіться свіжий випуск єПитання з ведучою Лесею Нікітюк, у якому українські спортсменки грають проти гумористів.

Щодо досягнення ще одного українського спортсмена — 12-річного Матвія Строгалєва, висловився світовий рекордсмен зі стрибків із жердиною, швед Арман Дюплантіс. Річ у тім, що не так давно Матвій перевершив його дитячий рекорд. Про це у наступному матеріалі Вікна.tv.

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