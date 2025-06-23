Майже всі картини в домі намалювали самі: чим живуть синхроністки Алексіїви поза спортом

Вони синхронні не лише у воді. У звичках, у відпочинку, в тому, як бережуть свій ритм і внутрішню гармонію, Влада та Марина Алексіїви тримають спільний темп. Учасниці Олімпіади-2024 у Парижі, українські синхроністки стали учасницями нового випуску шоу єПитання на Новому каналі. За лаштунками поділилися тим, що зазвичай лишається поза увагою спортивних трансляцій: про харчування, вечори з родиною і де шукають натхнення на творчість.Що в холодильнику у спортсменок Про харчування спортсменів завжди хочеться дізнатись більше — і сестри відверто розповідають, як воно влаштоване в них. — Звісно, в кожного спортсмена є індивідуальний план харчування. В принципі, як і в кожної людини, яка стежить за здоров’ям. Зранку ми обов’язково пʼємо склянку теплої води з лимоном і різні вітаміни залежно від пори року і фази підготовки до змагань. Харчуємося збалансовано. В нашому холодильнику завжди є риба та авокадо, також багато фруктів і овочів, — розповіли сестри. Але й солодке не вважається чимось категорично забороненим. — Якщо ми хочемо зʼїсти щось із фастфуда чи солодкого, то можемо собі це дозволити після довгого тренування. Але, звісно, невелику порцію. Один шматочок шоколадки ніколи не принесе зайві кілограми, головне — не зловживати некорисною їжею, — діляться спортсменки. Читати на тему Замість святкування — тренування: найпам’ятніший Новий рік олімпійської призерки Ганни Різатдінової Почала рік з мрії: як Ганна Різатдінова виборола свій олімпійський шанс. Відпочинок — частина режиму Після напруженого графіка найцінніше — звичайні речі: свіже повітря, рідні поруч і трохи тиші. У сестер є свій рецепт перезавантаження. – Коли ми хочемо відволіктись або розслабитись, зазвичай ідемо гуляти на свіже повітря або вирушаємо за місто на природу. Ідеальний вечір, на нашу думку, — це прогулянка всією родиною чи поїздка на велосипедах. Або ж просто сходити кудись разом на вечерю, потім переглянути комедію вдома з чашечкою гарячого чаю, — кажуть Влада та Марина. А ще у них є хобі, яке дуже органічно вписується в таку атмосферу. — Якщо є натхнення й настрій, ми любимо писати картини. Майже всі, які висять у нас вдома, ми намалювали самі. Вмикай Новий канал у вівторок, 24 червня, о 20:00 та дивіться свіжий випуск єПитання з ведучою Лесею Нікітюк, у якому українські спортсменки грають проти гумористів. Щодо досягнення ще одного українського спортсмена — 12-річного Матвія Строгалєва, висловився світовий рекордсмен зі стрибків із жердиною, швед Арман Дюплантіс. Річ у тім, що не так давно Матвій перевершив його дитячий рекорд. Про це у наступному матеріалі Вікна.tv. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Спорт Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter