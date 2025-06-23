Стиль життя Шоу-біз
Ексклюзив

Майже всі картини в домі намалювали самі: чим живуть синхроністки Алексіїви поза спортом

Марія Бондар, редакторка сайту 23 Червня 2025, 20:00
Сестри Алексіїви хобі

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