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Меньше анализов, больше точности: ученые нашли способ быстро обнаруживать целиакию

Ирина Танасийчук, журналист сайта 15 июня 2025, 16:30
Меньше анализов, больше точности: ученые нашли способ быстро обнаруживать целиакию
Фото Unsplash

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