Меньше анализов, больше точности: ученые нашли способ быстро обнаруживать целиакию

Люди с целиакией узнают о болезни методом проб и ошибок. Диагноз устанавливают уже после возникновения неприятных симптомов. Но вскоре новая разработка ученых может облегчить процесс и даже опередить наступление плохого самочувствия.

Австралийское исследование, опубликованное в журнале Gastroenterology, показало, что анализ крови на глютенспецифические Т-клетки имеет высокую точность в диагностике целиакии. И вполне возможно, что пациентам не придется употреблять разные типы глютена, чтобы подтвердить диагноз.

Новый способ диагностики целиакии: в чем особенность

Как отмечает The Guardian со ссылкой на научную статью, около 1% людей в западных странах имеют целиакию — аутоиммунное заболевание, при котором глютен вызывает воспалительную реакцию в тонком кишечнике.

В настоящее время каждый утвержденный метод диагностики требует от людей предварительного употребления глютена. И при анализе крови, и для гастроскопии человек должен употреблять глютен, вызывающий диарею, боль в животе и вздутие.

Несмотря на важность ранней диагностики, устанавливать диагноз такой ценой — идея не самая лучшая. К тому же, предварительные исследования показали, что более одного из двух случаев целиакии либо не диагностируются, либо диагностируются поздно.

— Вероятно, миллионы людей в мире живут с недиагностированной целиакией просто потому, что путь к постановке диагноза сложен, а порой и изнурительный, — уверен Джейсон Тай-Дин, старший автор статьи.

Он считает, что его исследование может стать революционным и помочь решить одну из проблем современной диагностической практики.

Ученые оценивали потенциал анализа крови для измерения иммунного маркера интерлейкина 2 (IL-2). В 2019 году оказалось, что этот маркер резко повысился в крови больных целиакией вскоре после того, как они употребляли глютен.

Медики взяли на анализ образцы крови 181 добровольца в возрасте от 18 до 75 лет. Среди них 75 человек имели диагностированную целиакию и соблюдали безглютеновую диету минимум год.

Еще 13 человек имели активную, нелеченую целиакию, 32 имели нецелиакальную чувствительность к глютену. Остальные 61 человека не обладали ни целиакией, ни чувствительностью к глютену.

Используя новую диагностическую систему, образцы крови смешивали с глютеном, чтобы проверить наличие сигнала IL-2. Оказалось, что тест проявлял состояние с чувствительностью до 90% и специфичностью 97% даже у тех, кто соблюдал строгую безглютеновую диету.

Исследование имело определенные ограничения, поскольку в нем принимали участие только участники из центра. Под оценку также не попали пациенты, принимающие иммуносупрессанты.

Профессор Питер Гибсон, гастроэнтеролог из Университета Монаша, заявил, что необходимы дальнейшие исследования. Однако уже сейчас ясно, что это научные данные высокого качества. Число протестированных людей достаточно велико, а их основные заболевания хорошо описаны.

— Тест технически очень прост, поэтому его можно легко адаптировать к рутинному лабораторному тесту, — сказал врач и добавил, что это действительно важный шаг в диагностике целиакии, по крайней мере, при клинически неопределенных обстоятельствах.

По мнению Винсента Хо, гастроэнтеролога Медицинской школы Западного Сиднейского университета, один из самых точных тестов, используемых сейчас для оценки целиакии, это тест на антиэндомизиальные антитела, с чувствительностью 98% и специфичностью 98%.

Относительно нового исследования он отметил, что оно нуждается в дополнительных проверках в клинических условиях.

— Исследование показало, что у пациентов с целиакией одна доза глютена (10 г или четыре ломтика пшеничного хлеба) могла привести к иммунной реакции, которую можно было обнаружить в образце крови в лаборатории.

Теоретически это означает, что целиакию можно диагностировать без необходимости недельного употребления глютена. Но врач добавляет, что тест оценивает иммунный ответ на глютен, так что у людей, принимающих иммуносупрессивные препараты, могут не зафиксировать реакцию.

Рацион во время целиакии отличается от обычного. Если у тебя родственники или друзья с этим диагнозом, читай, какие блюда без глютена для них приготовить.

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