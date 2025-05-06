Диета Усамы Хамди: научный подход к похудению за четыре недели

Для поддержания нормального веса желательно придерживаться здорового питания ежедневно, а не эпизодически скакать от диеты к диете, надеясь на то, что она сожжет надоедливые кило.

Но если все же организм говорит SOS и просит избавиться от лишнего, обрати внимание на научно проверенные диеты, среди которых — довольно популярная химическая диета врача-эндокринолога Усама Хамди.

Правда, учти: даже созданная медиком для пациентов, эта диета не является универсальной, и перед ее применением нужно получить консультацию профильного специалиста.

Диета Усамы Хамди — что это такое

Химическая диета — это достаточно серьезная система питания, имеющая научную основу, создал ее Усама Хамди — американский врач египетского происхождения, профессор Медицинского центра Гарвардского университета.

Специализация Усамы Хамди — диабет и метаболические нарушения, поэтому он стремился помочь прежде всего пациентам с избыточным весом, к которому привел сахарный диабет второго типа. Но впоследствии диета Хамди заинтересовала людей, которые просто хотели похудеть.

Главные принципы химической диеты Усамы Хамди

Пусть название “химическая” не вводит в заблуждение, в ней не используются никакие добавки или препараты. Просто диета Усамы Хамди запускает более интенсивные химические реакции в организме, ускоряющие метаболизм.

Ежедневное меню расписано по неделям и даже по приемам пищи, и придерживаться графика обязательно.

Главный компонент химической диеты Усамы Хамди — белковая пища: курица, яйца, рыба, нежирное мясо, сыр тофу или обезжиренный сыр. А также овощи с низким содержанием крахмала: брокколи, капуста, огурцы, помидоры, шпинат. Углеводы допускаются понемногу, в основном во фруктах — можно есть грейпфруты или яблоки.

Базовые правила диеты Усамы Хамди

питаться три раза в день, без перекусов;

не менять продукты местами и соблюдать указанные порции;

пить много воды — до 2 литров в день;

не заменять рекомендуемые продукты на подобные.

Продолжительность диеты Усамы Хамди — обычно 4 недели. За этот период можно сбросить до 10–20 кг, хотя это очень индивидуально и напрямую зависит от того, какой вес был изначально.

Повторять можно раз в год, ведь меню имеет множество ограничений и является испытанием для организма. Поэтому:

Химическая диета Усамы Хамди не подходит людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, почками или желчным пузырем, беременным, тем, кто не переносит белковые продукты.

И еще раз напоминаем: как и любую другую диету, ее следует начинать только после консультации с лечащим врачом.

Химическая диета Усамы Хамди: меню на первую неделю

Завтрак ежедневно одинаковый: 2 вареных яйца и цитрусовый фрукт (апельсин, грейфрут).

Меню на первый день (понедельник)

Обед: отварное или запеченное нежирное мясо (курица, говядина без жира), салат из помидоров, огурцов, зелени (без растительного масла, только лимонный сок);

Ужин: вареные овощи (кабачки, брокколи, шпинат), 1 апельсин или грейпфрут.

Меню на второй день (вторник)

Обед: куриное филе на пару, слоеный салат (салат, огурцы, капуста);

Ужин: 2 вареных яйца, вареные овощи (кроме картофеля).

Меню на третий день (среда)

Обед: нежирный сыр (около 100 г), тост из цельнозернового хлеба, помидор;

Ужин: отварное мясо (не жирное), салат.

Меню на четвертый день (четверг)

Обед: вареные овощи, творог или яйца;

Ужин: фрукты (любые, кроме бананов, фиников, инжира, винограда, манго).

Меню на пятый день (пятница)

Обед: вареная или жареная рыба без растительного масла, вареные овощи;

Ужин: 2 яйца, вареные овощи.

Меню на шестой день (суббота)

Обед: курица, огурцы, помидоры;

Ужин: фрукты.

Меню на седьмой день (воскресенье)

Обед: вареное мясо, вареные овощи;

Ужин: фрукты.

Меню химической диеты Усамы Хамди в следующие три недели несколько меняется, оно становится еще более жестким — меньше мяса, больше овощей и фруктов.

Чаще появляются разгрузочные дни, например день только на фруктах или яйцах. Комбинации продуктов изменяются, чтобы шокировать организм и ускорить метаболизм.

Важно, что при соблюдении диеты Усамы Хамди и правильного выхода из нее вес удерживается на достигнутом уровне.

Ранее мы рассказывали, что такое элиминационная диета, кому она нужна и почему самостоятельно на нее садиться не стоит.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.