Диета Усамы Хамди: научный подход к похудению за четыре недели

Фото Pixabay Для поддержания нормального веса желательно придерживаться здорового питания ежедневно, а не эпизодически скакать от диеты к диете, надеясь на то, что она сожжет надоедливые кило. Но если все же организм говорит SOS и просит избавиться от лишнего, обрати внимание на научно проверенные диеты, среди которых — довольно популярная химическая диета врача-эндокринолога Усама Хамди. Правда, учти: даже созданная медиком для пациентов, эта диета не является универсальной, и перед ее применением нужно получить консультацию профильного специалиста. Диета Усамы Хамди — что это такое Химическая диета — это достаточно серьезная система питания, имеющая научную основу, создал ее Усама Хамди — американский врач египетского происхождения, профессор Медицинского центра Гарвардского университета. Специализация Усамы Хамди — диабет и метаболические нарушения, поэтому он стремился помочь прежде всего пациентам с избыточным весом, к которому привел сахарный диабет второго типа. Но впоследствии диета Хамди заинтересовала людей, которые просто хотели похудеть. Читать по теме Диета голубых зон: что это такое, её польза и влияет ли такое питание на долголетие Что такое диета голубых зон и как питаться по ней: читай в материале. Главные принципы химической диеты Усамы Хамди Пусть название “химическая” не вводит в заблуждение, в ней не используются никакие добавки или препараты. Просто диета Усамы Хамди запускает более интенсивные химические реакции в организме, ускоряющие метаболизм.Ежедневное меню расписано по неделям и даже по приемам пищи, и придерживаться графика обязательно. Главный компонент химической диеты Усамы Хамди — белковая пища: курица, яйца, рыба, нежирное мясо, сыр тофу или обезжиренный сыр. А также овощи с низким содержанием крахмала: брокколи, капуста, огурцы, помидоры, шпинат. Углеводы допускаются понемногу, в основном во фруктах — можно есть грейпфруты или яблоки. Базовые правила диеты Усамы Хамди питаться три раза в день, без перекусов; не менять продукты местами и соблюдать указанные порции; пить много воды — до 2 литров в день; не заменять рекомендуемые продукты на подобные. Продолжительность диеты Усамы Хамди — обычно 4 недели. За этот период можно сбросить до 10–20 кг, хотя это очень индивидуально и напрямую зависит от того, какой вес был изначально. Повторять можно раз в год, ведь меню имеет множество ограничений и является испытанием для организма. Поэтому: Химическая диета Усамы Хамди не подходит людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, почками или желчным пузырем, беременным, тем, кто не переносит белковые продукты. И еще раз напоминаем: как и любую другую диету, ее следует начинать только после консультации с лечащим врачом. Pixabay Химическая диета Усамы Хамди: меню на первую неделю Завтрак ежедневно одинаковый: 2 вареных яйца и цитрусовый фрукт (апельсин, грейфрут). Меню на первый день (понедельник) Обед: отварное или запеченное нежирное мясо (курица, говядина без жира), салат из помидоров, огурцов, зелени (без растительного масла, только лимонный сок); Ужин: вареные овощи (кабачки, брокколи, шпинат), 1 апельсин или грейпфрут. Меню на второй день (вторник) Обед: куриное филе на пару, слоеный салат (салат, огурцы, капуста); Ужин: 2 вареных яйца, вареные овощи (кроме картофеля). Меню на третий день (среда) Обед: нежирный сыр (около 100 г), тост из цельнозернового хлеба, помидор; Ужин: отварное мясо (не жирное), салат. Меню на четвертый день (четверг) Обед: вареные овощи, творог или яйца; Ужин: фрукты (любые, кроме бананов, фиников, инжира, винограда, манго). Меню на пятый день (пятница) Обед: вареная или жареная рыба без растительного масла, вареные овощи; Ужин: 2 яйца, вареные овощи. Меню на шестой день (суббота) Обед: курица, огурцы, помидоры; Ужин: фрукты. Меню на седьмой день (воскресенье) Обед: вареное мясо, вареные овощи; Ужин: фрукты. Меню химической диеты Усамы Хамди в следующие три недели несколько меняется, оно становится еще более жестким — меньше мяса, больше овощей и фруктов. Чаще появляются разгрузочные дни, например день только на фруктах или яйцах. Комбинации продуктов изменяются, чтобы шокировать организм и ускорить метаболизм. Важно, что при соблюдении диеты Усамы Хамди и правильного выхода из нее вес удерживается на достигнутом уровне. Ранее мы рассказывали, что такое элиминационная диета, кому она нужна и почему самостоятельно на нее садиться не стоит.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Диета, Здоровье, Еда Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter