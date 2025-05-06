Дієта Усами Хамді: науковий підхід до схуднення за чотири тижні

Для підтримки нормальної ваги бажано дотримуватися здорового харчування щодня, а не епізодично скакати від однієї дієти до іншої, сподіваючись на те, що вона спалить набридливі кіло.

Але якщо все ж організм каже SOS і просить позбутися зайвого, зверни увагу на науково перевірені дієти, серед яких — доволі популярна хімічна дієта лікаря-ендокринолога Усама Хамді.

Щоправда, май на увазі: навіть створена медиком для пацієнтів, ця дієта не є універсальною, і перед її застосуванням потрібно отримати консультацію профільного спеціаліста.

Дієта Усами Хамді — що це таке

Хімічна дієта — це доволі серйозна система харчування, яка має наукове підґрунтя, її створив Усама Хамді — американський лікар єгипетського походження, професор Медичного центру Гарвардського університету.

Спеціалізація Усами Хамді — діабет і метаболічні порушення, тож він прагнув допомогти насамперед пацієнтам із надмірною вагою, до якої призвів цукровий діабет другого типу. Та згодом дієта Хамді зацікавила людей, які просто хотіли схуднути.

Головні принципи хімічної дієти Усами Хамді

Нехай назва “хімічна” не вводить в оману, у ній не використовуються жодні добавки чи препарати. Просто дієта Усами Хамді запускає більш інтенсивні хімічні реакції в організмі, які пришвидшують метаболізм.

Щоденне меню розписане по тижнях і навіть по прийомах їжі, і дотримуватися графіка — обов’язково.

Головний компонент хімічної дієти Усами Хамді — білкова їжа: курка, яйця, риба, нежирне м’ясо, сир тофу або знежирений сир. А також овочі з низьким вмістом крохмалю: броколі, капуста, огірки, помідори, шпинат. Вуглеводи допускаються потроху, здебільшого у фруктах — можна їсти грейпфрути або яблука.

Базові правила дієти Усами Хамді

харчуватися тричі на день, без перекусів;

не міняти продукти місцями та дотримуватись вказаних порцій;

пити багато води — до 2 літрів на день;

не замінювати рекомендовані продукти на подібні.

Тривалість дієти Усами Хамді — зазвичай 4 тижні. За цей період можна скинути до 10-20 кг, хоча це дуже індивідуально і напряму залежить від того, яка вага була спочатку.

Повторювати можна раз на рік, адже меню має багато обмежень і є випробовуванням для організму. Тому:

Хімічна дієта Усами Хамді не підходить людям з проблемами шлунково-кишкового тракту, нирками чи жовчним міхуром, вагітним, тим, хто не переносить білкові продукти.

І ще раз нагадуємо: як і будь-яку іншу дієту, її варто починати тільки після консультації з лікарем.

Хімічна дієта Усами Хамді: меню на перший тиждень

Сніданок щодня однаковий: 2 варених яйця та цитрусовий фрукт (апельсин, грейпфрут).

Меню на перший день (понеділок)

Обід: відварене або запечене нежирне м’ясо (курка, яловичина без жиру), салат із помідорів, огірків, зелені (без олії, тільки лимонний сік);

Вечеря: варені овочі (кабачки, броколі, шпинат), 1 апельсин або грейпфрут.

Меню на другий день (вівторок)

Обід: куряче філе на пару, листковий салат (салат, огірки, капуста);

Вечеря: 2 варених яйця, варені овочі (крім картоплі).

Меню на третій день (середа)

Обід: нежирний твердий сир (близько 100 г), тост із цільнозернового хліба, помідор;

Вечеря: відварене м’ясо (не жирне), салат.

Меню на четвертий день (четвер)

Обід: варені овочі, сир або яйця;

Вечеря: фрукти (будь-які, крім бананів, фініків, інжиру, винограду, манго).

Меню на п’ятий день (п’ятниця)

Обід: варена чи смажена риба без олії, варені овочі;

Вечеря: 2 яйця, варені овочі.

Меню на шостий день (субота)

Обід: курка, огірки, помідори;

Вечеря: фрукти.

Меню на сьомий день (неділя)

Обід: варене м’ясо, варені овочі;

Вечеря: фрукти.

Меню хімічної дієти Усами Хамді в наступні три тижні дещо змінюється, воно стає іще жорсткішим — менше м’яса, більше овочів і фруктів.

Частіше з’являються розвантажувальні дні, наприклад, день лише на фруктах або яйцях. Комбінації продуктів змінюються, щоб шокувати організм і ще більше прискорити метаболізм.

Важливо, що за умов дотримання дієти Усами Хамді та правильного виходу з неї вага утримується на досягнутому рівні.

Раніше ми розповідали, що таке елімінаційна дієта, кому вона потрібна й чому самостійно на неї сідати не варто.

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