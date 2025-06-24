Эндопротезирование: что нужно знать о новой очередь и как она изменяет систему

В Украине готовятся к запуску электронной очереди для пациентов, нуждающихся в эндопротезировании.

Этот шаг призван обеспечить прозрачность и доступность бесплатных протезов, а также противодействовать теневым схемам, которые, по словам главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Натальи Гусак, процветают в этой сфере.

В Минздраве рассказали, как работает очередь на эндопротезирование.

Новые правила и цель электронной очереди

С 2025 года в сфере эндопротезирования будут введены кардинальные изменения.

Медицинские учреждения, заключившие договор с НСЗУ, обязаны бесплатно предоставлять пациентам как протез, так и саму хирургическую операцию.

Однако, как отмечает глава НСЗУ, на практике нередко бывают случаи, когда пациентам предлагают купить качественный протез вместо государственного, который якобы является некачественным.

Это создаёт почву для манипуляций и финансовых злоупотреблений, ведь значительная часть рынка эндопротезирования сейчас работает в тени.

Именно поэтому появится электронная очередь, которая позволит чётко отслеживать, сколько пациентов нуждаются в эндопротезировании, есть ли протезы в наличии и сколько людей могут получить их бесплатно.

Пациент, которому необходима такая операция, будет внесён в эту прозрачную очередь.

Прозрачность и учёт протезов

Кроме того, в условиях оплаты за услугу эндопротезирования будет введено чёткое требование: все протезы, устанавливаемые в больницах, законтрактованных с НСЗУ, должны состоять на учёте в этом учреждении.

Это позволит контролировать происхождение и качество протезов, даже если пациент решит самостоятельно приобрести другой протез.

Наталья Гусак также обращает внимание на то, что ранее, когда Минздрав и ГП Медзакупки собирали потребности в протезах по регионам, количество запросов часто снижалось, что приводило к тому, что большинство пациентов были вынуждены покупать протезы за свой счёт.

Это подчёркивает необходимость введения прозрачного механизма учёта и распределения.

Как работает электронная очередь на бесплатное эндопротезирование

В системе автоматизирован процесс записи, администрирования очереди, а также планирование и проведение операций.

Чтобы зарегистрироваться, пациент должен обратиться к семейному врачу, который направляет врача-ортопеда.

Затем этот специалист определяет потребность в эндопротезировании, вносит данные пациента и медицинское заключение в электронную систему.

Все документы проверяются и удостоверяются электронной подписью врача. Затем данные автоматически попадают в электронный реестр в ожидании своей очереди.

Приоритет в очереди определяется критериями, среди которых медицинские показания, срочность и дата подачи заявки.

Когда происходит операция

Когда наступает черед пациента, врач получает в системе уведомление о возможности проведения операции. Он звонит по телефону пациенту для предоставления информации о медицинском учреждении и объясняет дальнейшие этапы подготовки.

Если дозвониться не удалось, пациенту посылают сообщения с соответствующей информацией. В системе обновляют статус пациента, изменения записывают в специальном журнале и сохраняют бессрочно.

Вход в систему для медицинских работников, осуществляющих операции по эндопротезированию, доступен по ссылке.

Бесплатное эндопротезирование: что известно об услуге

Пациенты могут получить услуги по срочному и плановому эндопротезированию на средства государства. Операции производят в рамках пакета программы медицинских гарантий Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях.

Импланты закупают за счет государственного бюджета и распределяют между медучреждениями. Список больниц, предоставляющих услуги по безвозмездному эндопротезированию, можно найти на сайте Минздрава Украины.

В 2025 году больницы получат более 23 тысяч эндопротезов, среди которых:

эндопротезы коленного сустава;

тазобедренные цементные суставы;

ревизионные эндопротезы тазобедренного сустава;

импланты и инструменты для коррекции сложных сколиотических деформаций позвоночника.

Сейчас в очереди на эндопротезирование более 19 тысяч пациентов, их самое большое количество в Киеве. Самая распространенная потребность — первичное эндопротезирование коленного сустава, эту операцию ожидает более 10 тысяч пациентов. У большинства больниц в очередях от 50 до 100 пациентов.

