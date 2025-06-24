Ендопротезування: що треба знати про нову чергу і як вона змінює систему

В Україні готуються до запуску електронної черги для пацієнтів, які потребують ендопротезування.

Цей крок покликаний забезпечити прозорість та доступність безоплатних протезів, а також протидіяти тіньовим схемам, які, за словами голови Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Наталії Гусак, процвітають у цій сфері.

В МОЗ розповіли, як працює черга на ендопротезування.

Нові правила та мета електронної черги

З 2025 року впроваджуються кардинальні зміни щодо ендопротезування.

Медичні заклади, що мають договір з НСЗУ, зобов’язані безоплатно надавати пацієнтам як протез, так і саму хірургічну операцію.

Проте, як зазначають у НСЗУ, на практиці часто трапляються випадки, коли пацієнтам пропонують купити якісний протез замість державного, який нібито є неякісним.

Це створює ґрунт для маніпуляцій та фінансових зловживань, адже значна частина ринку ендопротезування нині працює в тіні.

Саме тому з’явиться електронна черга, яка дозволить чітко відстежувати, скільки пацієнтів потребують ендопротезування, чи є протези в наявності та скільки людей можуть отримати їх безоплатно.

Пацієнт, якому потрібна така операція, буде внесений до цієї прозорої черги.

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Прозорість та облік протезів

Крім того, в умовах оплати за послугу ендопротезування буде введено чітку вимогу: всі протези, що встановлюються в лікарнях, законтрактованих з НСЗУ, мають перебувати на обліку в цьому закладі.

Це дозволить контролювати походження та якість протезів, навіть якщо пацієнт вирішить самостійно придбати інший протез.

Наталія Гусак також звернула увагу на те, що раніше, коли МОЗ і ДП Медзакупівлі збирали потреби в протезах по регіонах, кількість запитів часто знижувалася, що призводило до того, що більшість пацієнтів були змушені купувати протези власним коштом.

Це підкреслює необхідність введення прозорого механізму обліку та розподілу.

Як працює електронна черга на безоплатне ендопротезування

У системі автоматизований процес запису, адміністрування черги, а також планування та проведення операцій.

Щоб зареєструватися, пацієнт має звернутися до сімейного лікаря, який надає направлення до лікаря-ортопеда.

Потім цей фахівець визначає потребу в ендопротезуванні, вносить дані пацієнта та медичний висновок до електронної системи.

Усі документи перевіряються та засвідчуються електронним підписом лікаря. Потім дані автоматично потрапляють до електронного реєстру на очікування своєї черги.

Пріоритет у черзі визначається за критеріями, серед яких медичні показання, терміновість та дата подання заявки.

Коли відбувається операція

Коли настає черга пацієнта, лікар отримує в системі повідомлення про можливість проведення операції. Він телефонує пацієнту для надання інформації про медичний заклад і пояснює подальші етапи підготовки.

Якщо додзвонитися не вдалося, пацієнту надсилають повідомлення з відповідною інформацією. В системі оновлюють статус пацієнта, а зміни записують у спеціальному журналі та зберігають безстроково.

Вхід у систему для медичних працівників, які здійснюють операції з ендопротезування, доступний за посиланням.

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Безплатне ендопротезування: що відомо про послугу

Пацієнти можуть отримати послуги з термінового і планового ендопротезування коштом держави. Операції роблять у рамках пакета програми медичних гарантій Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах.

Імпланти закуповують за кошти державного бюджету та розподіляють між медзакладами. Перелік лікарень, що надають послуги з безоплатного ендопротезування, можна знайти на сайті МОЗ України.

У 2025 році лікарні отримають понад 23 тисячі ендопротезів, серед яких:

ендопротези колінного суглоба;

кульшові цементні суглоби;

ревізійні ендопротези кульшового суглоба;

імпланти та інструменти для корекції складних сколіотичних деформацій хребта тощо.

Нині в черзі на ендопротезування понад 19 тисяч пацієнтів, їхня найбільша кількість у Києві. Найпоширеніша потреба — первинне ендопротезування колінного суглоба, цю операцію очікує понад 10 тисяч пацієнтів. У більшості лікарень у чергах від 50 до 100 пацієнтів.

Остеоінтеграція — процес, коли протез зростається з кісткою, але разом із перевагами є й ризики. Дізнайся, що варто знати перед операцією та як мінімізувати небезпеки — в нашому попередньому матеріалі.

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