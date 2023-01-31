Проблема, которая может случиться с каждым! Эректильная дисфункция: что это такое, симптомы и профилактика

Эрекция — это важная функция в организме мужчин. Но иногда система дает сбой. Речь идет об эректильной дисфункции — заболевании, которое может случиться с каждым. В таком случае не стоит паниковать, поскольку эта проблема успешно лечится.
Что такое эректильная дисфункция, какие ее симптомы и маркером каких болезней других органов и систем она может быть, рассказали в Telegram-канале школы инновационной медицины SIM.
Эректильная дисфункция — это нарушение половой функции у мужчин, которая приводит к ослаблению или отсутствию эрекции, необходимой для совершения полового акта.
Основными симптомами болезни являются:
Если у тебя есть симптомы ЭД, необходимо обратиться к компетентным в этом вопросе врачам: андрологу, урологу, сексопатологу и хирургу. Иногда требуется помощь психотерапевта.
80% случаев — органической природы, причин которой может быть немало.
80% случаев — органической природы, причин которой может быть немало.
Среди них: болезни сердца и сосудов, сахарный диабет, ожирение, побочное действие некоторых лекарств, операция или травма полового члена, органов малого таза или спинного мозга, нейрогенные нарушения, гормональные расстройства, — отмечают эксперты SIM.
Остальные 20% связаны с психологическими причинами.
Фото: Unsplash
Лечение эректильной дисфункции может происходить двумя способами: медикаментозным и немедикаментозным.
Поговорим о каждом из них отдельно.
Для медикаментозного лечения данной болезни используют:
Редакция Вікна-новини советует перед приемом лекарственных средств посетить врача-специалиста, который установит окончательную причину и назначит лечение заболевания.
Редакция Вікна-новини советует перед приемом лекарственных средств посетить врача-специалиста, который установит окончательную причину и назначит лечение заболевания.
К немедикаментозному решению проблемы относится:
На самом деле данная проблема изрядно влияет на повседневную жизнь мужчин. Из-за эректильной дисфункции возможно:
Патологический круг: эректильная дисфункция провоцирует депрессию, а депрессия возникает из-за ЭД, — рассказывают специалисты SIM.
Патологический круг: эректильная дисфункция провоцирует депрессию, а депрессия возникает из-за ЭД, — рассказывают специалисты SIM.
Чтобы избежать эректильной дисфункции, необходимо придерживаться определенных правил:
Для профилактики эректильной дисфункции необходимо бросить курить не только обычные сигареты, но и электронные. Ранее мы рассказывали, как на самом деле электронные сигареты влияют на легкие.
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