Проблема, которая может случиться с каждым! Эректильная дисфункция: что это такое, симптомы и профилактика

Эрекция — это важная функция в организме мужчин. Но иногда система дает сбой. Речь идет об эректильной дисфункции — заболевании, которое может случиться с каждым. В таком случае не стоит паниковать, поскольку эта проблема успешно лечится.

Что такое эректильная дисфункция, какие ее симптомы и маркером каких болезней других органов и систем она может быть, рассказали в Telegram-канале школы инновационной медицины SIM.

Что такое эректильная дисфункция

Эректильная дисфункция — это нарушение половой функции у мужчин, которая приводит к ослаблению или отсутствию эрекции, необходимой для совершения полового акта.

Сейчас также смотрят

Симптомы эректильной дисфункции

Основными симптомами болезни являются:

Ослабление или полное отсутствие утренней эрекции.

Медленное достижение эрекции.

Полное отсутствие эрекции.

Если у тебя есть симптомы ЭД, необходимо обратиться к компетентным в этом вопросе врачам: андрологу, урологу, сексопатологу и хирургу. Иногда требуется помощь психотерапевта.

Какие причины эректильной дисфункции

80% случаев — органической природы, причин которой может быть немало.

Среди них: болезни сердца и сосудов, сахарный диабет, ожирение, побочное действие некоторых лекарств, операция или травма полового члена, органов малого таза или спинного мозга, нейрогенные нарушения, гормональные расстройства, — отмечают эксперты SIM.

Остальные 20% связаны с психологическими причинами.

Лечение ЭД

Фото: Unsplash

Лечение эректильной дисфункции может происходить двумя способами: медикаментозным и немедикаментозным.

Поговорим о каждом из них отдельно.

Для медикаментозного лечения данной болезни используют:

Препараты быстрого действия. Они принимаются однократно, перед половым актом, довольно эффективны и безопасны.

Лекарства, принимаемые курсом на протяжении одного – трех месяцев, в том числе и фитотерапия.

Лечение хронической патологии, включая хронический простатит.

Редакция Вікна-новини советует перед приемом лекарственных средств посетить врача-специалиста, который установит окончательную причину и назначит лечение заболевания.

К немедикаментозному решению проблемы относится:

Борьба со стрессом.

Нормализация частоты половой жизни.

Влияние эректильной дисфункции на жизнь мужчины

На самом деле данная проблема изрядно влияет на повседневную жизнь мужчин. Из-за эректильной дисфункции возможно:

Избегание сексуальных отношений с партнером.

Заниженная самооценка, связанная с ложным представлением о потере мужественности.

Снижение общего качество жизни.

Патологический круг: эректильная дисфункция провоцирует депрессию, а депрессия возникает из-за ЭД, — рассказывают специалисты SIM.

Профилактика заболевания

Чтобы избежать эректильной дисфункции, необходимо придерживаться определенных правил:

Уменьшить уровень стресса в организме.

Пройти лечение сахарного диабета, сердечных заболеваний и гипертензии.

Позаботиться о своих сосудах: откажись от курения, поддерживай нормальную массу тела и регулярно занимайся спортом.

Регулярно заниматься сексом.

Нормализовать режим сна.

Для профилактики эректильной дисфункции необходимо бросить курить не только обычные сигареты, но и электронные. Ранее мы рассказывали, как на самом деле электронные сигареты влияют на легкие.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!