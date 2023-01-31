Проблема, що може трапитися з кожним! Еректильна дисфункція: що це таке, симптоми та профілактика

Ерекція — це важлива функція в організмі чоловіків, та іноді система дає збій. Йдеться про еректильну дисфункцію — захворювання, що може трапитися з кожним. У такому разі не варто панікувати, оскільки ця проблема успішно лікується.
Що таке еректильна дисфункція, які її симптоми та маркером яких хвороб інших органів і систем вона може бути, розповіли у Telegram-каналі школи інноваційної медицини SIM.
Еректильна дисфункція — це порушення статевої функції у чоловіків, що зумовлює послаблення або відсутність ерекції, що необхідна для здійснення статевого акту.
Основними симптомами хвороби є:
Якщо в тебе є симптоми ЕД, необхідно звернутися до компетентних у цьому питанні лікарів: андролога, уролога, сексопатолога та хірурга. Інколи потрібна допомога психотерапевта.
80% випадків — органічної природи, причин якої може бути чимало.
80% випадків — органічної природи, причин якої може бути чимало.
Серед них: хвороби серця та судин, цукровий діабет, ожиріння, побічна дія деяких ліків, операція чи травма статевого члена, органів малого таза або спинного мозку, нейрогенні порушення, гормональні розлади, — зазначають експерти SIM.
Інші 20% пов’язані з психологічними причинами.
Фото: Unsplash
Лікування еректильної дисфункції може відбуватися двома способами: медикаментозним та немедикаментозним.
Поговоримо про кожен з них окремо.
Для медикаментозного лікування хвороби використовують:
Редакція Вікна-новини радить перед прийомом лікарських засобів звернутися до спеціаліста, який встановить остаточну причину та призначить лікування захворювання.
Редакція Вікна-новини радить перед прийомом лікарських засобів звернутися до спеціаліста, який встановить остаточну причину та призначить лікування захворювання.
До немедикаментозного розв’язання проблеми належить:
Насправді ця проблема неабияк впливає на повсякденне життя чоловіків. Через еректильну дисфункцію можливе:
Патологічне коло: еректильна дисфункція провокує депресію, а депресія виникає через ЕД, — розповідають спеціалісти SIM.
Патологічне коло: еректильна дисфункція провокує депресію, а депресія виникає через ЕД, — розповідають спеціалісти SIM.
Щоб уникнути еректильної дисфункції, необхідно дотримуватись певних правил:
Для профілактики еректильної дисфункції необхідно кинути палити не лише звичайні цигарки, а й електронні. Раніше ми розповідали, як насправді електронні сигарети впливають на легені.
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