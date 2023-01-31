Проблема, що може трапитися з кожним! Еректильна дисфункція: що це таке, симптоми та профілактика

Ерекція — це важлива функція в організмі чоловіків, та іноді система дає збій. Йдеться про еректильну дисфункцію — захворювання, що може трапитися з кожним. У такому разі не варто панікувати, оскільки ця проблема успішно лікується.

Що таке еректильна дисфункція, які її симптоми та маркером яких хвороб інших органів і систем вона може бути, розповіли у Telegram-каналі школи інноваційної медицини SIM.

Що таке еректильна дисфункція

Еректильна дисфункція — це порушення статевої функції у чоловіків, що зумовлює послаблення або відсутність ерекції, що необхідна для здійснення статевого акту.

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Симптоми еректильної дисфункції

Основними симптомами хвороби є:

ослаблення або повна відсутність ранкової ерекції;

повільне досягнення ерекції;

повна відсутність ерекції.

Якщо в тебе є симптоми ЕД, необхідно звернутися до компетентних у цьому питанні лікарів: андролога, уролога, сексопатолога та хірурга. Інколи потрібна допомога психотерапевта.

Які причини еректильної дисфункції

80% випадків — органічної природи, причин якої може бути чимало.

Серед них: хвороби серця та судин, цукровий діабет, ожиріння, побічна дія деяких ліків, операція чи травма статевого члена, органів малого таза або спинного мозку, нейрогенні порушення, гормональні розлади, — зазначають експерти SIM.

Інші 20% пов’язані з психологічними причинами.

Лікування ЕД

Лікування еректильної дисфункції може відбуватися двома способами: медикаментозним та немедикаментозним.

Поговоримо про кожен з них окремо.

Для медикаментозного лікування хвороби використовують:

Препарати швидкої дії. Вони приймаються одноразово, перед статевим актом, доволі ефективні та безпечні.

Ліки, що приймаються курсом упродовж одного – трьох місяців, зокрема й фітотерапія.

Лікування хронічної патології, включаючи хронічний простатит.

Редакція Вікна-новини радить перед прийомом лікарських засобів звернутися до спеціаліста, який встановить остаточну причину та призначить лікування захворювання.

До немедикаментозного розв’язання проблеми належить:

Боротьба зі стресом.

Нормалізація частоти статевого життя.

Вплив еректильної дисфункції на життя чоловіка

Насправді ця проблема неабияк впливає на повсякденне життя чоловіків. Через еректильну дисфункцію можливе:

Уникання сексуальних стосунків з партнером.

Занижена самооцінка, що пов’язана з хибним уявленням про втрату мужності.

Зниження загальної якості життя.

Патологічне коло: еректильна дисфункція провокує депресію, а депресія виникає через ЕД, — розповідають спеціалісти SIM.

Профілактика захворювання

Щоб уникнути еректильної дисфункції, необхідно дотримуватись певних правил:

Зменшити рівень стресу в організмі.

Пройти лікування цукрового діабету, серцевих захворювань та гіпертензії.

Подбати про свої судини: відмовся від паління, підтримуй нормальну масу тіла та регулярно займайся спортом.

Регулярно займатися сексом.

Нормалізувати режим сну.

Для профілактики еректильної дисфункції необхідно кинути палити не лише звичайні цигарки, а й електронні. Раніше ми розповідали, як насправді електронні сигарети впливають на легені.

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