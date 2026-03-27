Эвтаназия в Украине: что это, разрешена ли и в каких странах введена

К сожалению, не все люди уходят из жизни легко и безболезненно. Многие из нас боятся болезненной смерти, вызванной болезнями. Именно поэтому в последнее время все чаще говорят о так называемой достойной смерти — эвтаназии.

Однако общество делится на два лагеря: кто-то считает, что эвтаназия должна стать правом для каждого человека, для других это вопрос нравственного аспекта и легализации права на лишение себя или другого человека жизни.

Что такое эвтаназия, где она разрешена, а также кто из известных людей прибегал к эвтаназии — Вікна-новини собрали для тебя самое интересное.

Что такое эвтаназия простыми словами

Как объясняет Фармацевтическая энциклопедия, эвтаназия — это безболезненное лишение жизни человека, страдающего смертельной болезнью и находящегося в плохом состоянии.

Эвтаназия проводится только в случае желания самого пациента или пациентки.

Эвтаназия впервые была узаконена в Нидерландах — 1994 году. Впоследствии этому примеру последовали в штате Орегон в Америке, в Северной провинции Австралии, разрешена эвтаназия и в Бельгии и Люксембурге, Португалии, Германии, Испании.

В Украине эвтаназия запрещена законом. 27 сентября 2022 года на сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с просьбой декриминализировать и разрешить эвтаназию в Украине.

Однако петиция набрала всего 185 голосов из 25000 необходимых, поэтому ее не поддержали.

Из-за запрета граждане нашей и других стран с подобной ситуацией вынуждены отправляться в так называемый суицидальный туризм или эвтаназийный туризм в страны, где это право разрешено.

Что нужно знать об эвтаназии

Тема добровольного ухода из жизни с помощью ассистирования врача до сих пор вызывает много эмоциональных споров. Важно понимать, что юридическое право покончить с жизнью пациента (-ки) врач получает только после письменного подтверждения от больного человека и его родственников. Однако иногда требования к оформлению эвтаназии разнятся в зависимости от страны.

В большинстве стран этот поступок может угрожать тюрьмой для врача, который помог пациенту безболезненно уйти из жизни.

Существует несколько видов эвтаназии:

добровольная — пациент(-ка) обращается к врачу с просьбой облегчить завершение своей жизни;

пассивная — воздержание от лечения или ограничение обеспечения пациента (-ки) необходимым для ускорения его (ее) смерти;

недобровольная — в случае, если пациент находится не в сознании и не может самостоятельно принять решение о своей смерти, такое решение ложится на плечи ближайших родственников. В основном недобровольная эвтаназия — пассивная, то есть при длительном отсутствии признаков мозговой деятельности, человека отсоединяют от средств жизненной поддержки.

Этический аспект: все за и против эвтаназии

Как отмечалось выше, вокруг темы до сих пор продолжаются активные обсуждения. В том числе и потому, что формы эвтаназии различаются и в странах.

В некоторых государствах разрешена эвтаназия, а в других — ассистированное самоубийство, то есть, когда больной человек самостоятельно принимает смертельные лекарства под наблюдением врача.

Другой причиной обсуждений является то, что на эвтаназию не могут иметь право все люди. Для этого есть определенные четкие правила, в частности, пациент должен болеть неизлечимой болезнью, которая приведет к смерти человека и сопровождается сильными болями.

В то же время эвтаназия является сложной моральной проблемой, затрагивающей вопросы права на жизнь, роль врача, религиозные убеждения.

Кто из знаменитостей прибегал к эвтаназии

Много информации об эвтаназии среди знаменитостей остается на уровне слухов. В частности, из-за врачебной тайны из уважения к умершему человеку и его родственникам.

Однако иногда известные люди или их родные сами разглашают информацию о таком решении.

В частности, в феврале этого года бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт вместе со своей женой Евгенией скончались путем эвтаназии в возрасте 93 лет, сообщало издание The Guardian.

В 2019 году чемпионка и медалистка двух Паралимпиад, бельгийская спортсменка Марике Верворт ушла из жизни в 40 лет после процедуры эвтаназии. Известно, что женщина страдала миопатией — прогрессирующей болезнью атрофии мышц, которая причиняла ей боль.

В этом году разрешения на эвтаназию добилась нидерландка Зорая тер Бик, страдающая психическим расстройством. Этот случай довольно противоречив, ведь эвтаназия для людей с психическими заболеваниями в Нидерландах выполняется крайне редко.

Ранее об эвтаназии также просил и французский актер Ален Делон, скончавшийся 18 августа 2024 года.

