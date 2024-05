Развитие сексуальной культуры важно для любой цивилизованной страны мира и Украина здесь не исключение. Поэтому благотворительный фонд Елены Пинчук и бренд keepstyle создали благотворительную коллекцию одежды It will be better next time.

Опыт в сексуальных отношениях может быть разным, он всегда личен и уникален. И в следующий раз все будет еще лучше, — говорят создатели.

Капсульная коллекция It will we better next time была создана для того, чтобы напомнить украинцам и украинкам: каждый человек имеет право на свободу самовыражения, желания, эксперименты.

В кампейне приняли участие украинские звезды и лидеры мнений, в частности в рекламе можно увидеть супермодель Татьяну Брык, рэпера OTOY, певца и репетитора по английскому TUMAZAR, дизайнера ювелирных изделий Alesha WTF, украинскую актрису балета Freedom Jay и хореографа Светлану Сакаль.

Капсула создавалась с благотворительной целью, поэтому все вырученные с ее продажи средства будут направлены на создание просветительского YouTube-проекта о сексуальном образовании.

Он должен помочь молодым людям получить безопасный опыт отношений, заботиться о своих границах, предотвращать заболевания, передающиеся половым путем, в частности ВИЧ и вирусные гепатиты.

Также проект должен поддержать людей в развитии навыков эффективной коммуникации с партнером, что является ключевым для здоровых и счастливых отношений.

Этот просветительский YouTube-проект позволит молодежи свободно и безопасно получать полезную информацию о сексуальном образовании, психологической поддержке и не бояться поднимать беспокоящие вопросы.

Одежда, которая говорит о сексуальной культуре. Фонд Елены Пинчук и бренд keepstyle создали благотворительную капсулу

