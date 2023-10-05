Коллекции украинских брендов уже в Нью-Йорке: как мода объединяет Украину с миром

Нью-Йоркская неделя моды считается одним из самых престижных мероприятий, который помогает дизайнерам выйти на мировой рынок. Кроме непосредственно показов, его важная составляющая — это так называемые шоу-румы, где дизайнеры могут показывать свою продукцию представителям американских торговых сетей и заключать контракты.

В этом году в одном из таких шоу-румов было представлено сразу девять украинских дизайнеров. Об этом рассказали журналисты VOA.

Шоу-рум украинских брендов в США

Елена Беттяр основательница, владелица и дизайнер украинского бренда AMG. Одна из самых известных клиенток бренда — первая леди Украины Елена Зеленская.

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Именно в одежде этого бренда в июле 2022 года Елена Зеленская выступала перед членами американского Конгресса и призвала их оказать больше помощи ВСУ.

Я сделала для нее очень красивый черный костюм с белой полосой. Он очень хорошо оттенил все эмоции.

Основательница бренда бижутерии Samokish Екатерина Басовская начинала работу как хобби. Однако уже через семь лет дизайнер решила выходить на международный рынок.

Сделать это ей, как и многим другим украинским брендам, помогает американская экспертка моды Джен Сидари, много лет занимавшаяся продажами бренда Вивьен Вествуд.

Два года назад во время Нью-Йоркской недели моды она устроила первый шоу-рум с украинскими дизайнерами. Начинала с четырех брендов. На этот раз удалось привезти девять. Удалось все при поддержке правительственного агентства США по международному развитию USAID. Подаваться на грант могли все украинские бренды.

Сидари видит в украинской модной индустрии огромный потенциал развития на международных рынках. К сожалению, война повлияла на логистику товаров, поэтому своевременная и качественная доставка является главным вызовом. А вот среди самых больших преимуществ украинских дизайнеров она видит то, что почти каждый имеет собственное производство в Украине.

Эксперт говорит, что и в дальнейшем будет помогать украинским дизайнерам. Ее цель, чтобы как можно больше американских магазинов имели и продавали украинские бренды. Ведь такая модная украинизация помогает бороться с российской пропагандой и поднимать узнаваемость Украины в мире.

Также ранее мы рассказывали о восьми украинских брендах, которые создают патриотические вещи и отправляют средства на ВСУ.

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