Украина

Коллекции украинских брендов уже в Нью-Йорке: как мода объединяет Украину с миром

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 октября 2023, 18:00

Больше видео
0:10:43
Олександр Новіков
Во всем виноваты российские пропагандисты? Глава НАПК рассказал, какой на самом деле уровень коррупции в Украине
0:06:38
Перша спліт-операція по трансплантації в Україні: що відомо про успішну пересадку органів
Первая в Украине сплит-операция по трансплантации: как ребенок стал донором посмертно для пяти человек
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 5 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:07:01
Авдеевка
Целят наугад, чтобы уничтожить! Как живет Авдеевка под плотным огнем врага и сколько людей там остается
Смотреть больше

Последние видео
0:10:43
Олександр Новіков

Во всем виноваты российские пропагандисты? Глава НАПК рассказал, какой на самом деле уровень коррупции в Украине
0:04:06
Шоу-рум українських брендів
Коллекции украинских брендов уже в Нью-Йорке: как мода объединяет Украину с миром
0:07:57
Российская пропаганда
Совместная борьба против российской дезинформации: кто подписал декларацию по противодействию пропаганде РФ
0:06:38
Перша спліт-операція по трансплантації в Україні: що відомо про успішну пересадку органів
Первая в Украине сплит-операция по трансплантации: как ребенок стал донором посмертно для пяти человек
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 5 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:07:01
Авдеевка
Целят наугад, чтобы уничтожить! Как живет Авдеевка под плотным огнем врага и сколько людей там остается
Карта бойових дій в Україні сьогодні 04.10.2023: онлайн
Карта боевых действий 4 октября 2023: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:07
боєць 80 бригади ЗСУ
Уникальный случай: как боец ВСУ самостоятельно модифицирует оружие — видео
0:05:41
Артилеристи ЗСУ
Артиллеристы ВСУ попадают в цель с первого выстрела! Горячий репортаж прямо с передовой Донбасса
0:03:03
Історія військової медикині
Вместо юрфака вибрала ВСУ: история военного медика Виктории с позывным Мальвина
Больше видео
Олександр Новіков
Читать дальше
Во всем виноваты российские пропагандисты? Глава НАПК рассказал, какой на самом деле уровень коррупции в Украине
Российская пропаганда
Читать дальше
Совместная борьба против российской дезинформации: кто подписал декларацию по противодействию пропаганде РФ

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь