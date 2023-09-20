Костюм украинского бренда и глубокие символы. В каком образе Елена Зеленская посетила Генассамблею ООН

Украинские и мировые поклонники моды пристально следят за образами первой леди Елены Зеленской. Многие считают ее стиль сдержанным и изысканным, потому каждый раз ее выходы на публичные события становятся резонансными.

В нашем материале ты узнаешь, в каком изящном образе Елена Зеленская посетила Генассамблею ООН — какие бренды, цвета и материалы предпочла.

Елена Зеленская в изящном образе посетила Генассамблею ООН

Дипломатический протокол и “гардеробная политика” влияют на образы известных политиков и других публичных лиц. Но, несмотря на жесткие правила, Елена Зеленская каждый раз показывает украинские бренды, символы, качество и изысканность.

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В Нью-Йорке началась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой собрались политики со всего мира. Елена Зеленская прибыла вместе с Владимиром Зеленским. Первая леди встретилась с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебреесусом для обсуждения партнерства и помощи Украине.

На встрече Елена Зеленская была в темно-синем костюме от дизайнерского бренда ANDRE TAN Аtelier. Белая полоска на пиджаке означает надежду и стремление украинцев, а темно-синий цвет успокаивает.

Цвет также поддерживает идею развития темы ментального здоровья, о которой говорили Зеленская и Гебреесус. Ткань для костюма изготовили из фирменной черниговской шерсти.

Дизайнер костюма Андре Тан отреагировал на выход в свет своего изделия:

Очень благодарен Елене Зеленской за поддержку отечественного производителя, а ВСУ и украинскому народу — за мужество, силу и надежду. Горжусь нашими людьми и мастерами из Чернигова, изготовившими ткань для костюма.

Раньше мы рассказывали, как работает “гардеробная политика” в психологии.

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