Костюм українського бренду та глибинні символи. В якому образі Олена Зеленська відвідала Генасамблею ООН

Українські та світові прихильники моди пильно стежать за образами першої леді Олени Зеленської. Багато хто вважає її стиль стриманим та вишуканим, тому щоразу її виходи на публічні події стають резонансними.

У нашому матеріалі ти дізнаєшся, в якому витонченому образі Олена Зеленська відвідала Генасамблею ООН — яким брендам, кольорам та матеріалам віддала перевагу.

Олена Зеленська у витонченому образі відвідала Генасамблею ООН

Дипломатичний протокол та “гардеробна політика” скеровують образи відомих політиків та інших публічних осіб. Але попри жорсткі правила, Олена Зеленська щоразу показує українські бренди, символи, якість та вишуканість.

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У Нью-Йорку розпочалась 78-ма сесія Генеральної Асамблеї ООН, на якій зібралися політики з усього світу. Олена Зеленська прибула разом Володимиром Зеленським. Перша леді зустрілася з гендиректором ВООЗ Тедросом Адханомом Гебреєсусом, аби обговорити партнерство та допомогу Україні.

На зустрічі Олена Зеленська була у темно-синьому костюмі від дизайнерського бренду ANDRE TAN Аtelier. Біла смужка на піджаку означає надію та прагнення українців, а темно-синій колір заспокоює.

Колір також підтримує ідею розвитку теми ментального здоров’я, про яку говорили Зеленська та Гебреєсус. Тканину для костюма виготовили з фірмової чернігівської вовни.

Дизайнер костюма Андре Тан відреагував на вихід у світ свого виробу:

Дуже вдячний Олені Зеленській за підтримку вітчизняного виробника, а ЗСУ та українському народові — за мужність, силу та надію. Пишаюсь нашими людьми та майстрами з Чернігова, які виготовили тканину для костюма.

Раніше ми розповідали, як працює “гардеробна політика” у психології.

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