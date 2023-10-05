Колекції українських брендів уже в Нью-Йорку: як мода об’єднує Україну зі світом

Нью-Йоркський тиждень моди вважається одним з найпрестижніших заходів, який допомагає дизайнерам вийти на світовий ринок. Окрім безпосередньо показів, його важлива складова — це так звані шоу-руми, де дизайнери мають змогу показувати свою продукцію представникам американських торгових мереж та заключати контракти.

Цього року в одному з таких шоу-румів було представлено одразу дев’ять українських дизайнерів. Про це розповіли журналісти VOA.

Шоу-рум українських брендів у США

Олена Беттяр засновниця, власниця та дизайнерка українського бренду AMG. Одна з найбільш відомих клієнток бренду — перша леді України Олена Зеленська.

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Саме у вбранні цього бренду в липні 2022 року Олена Зеленська виступала перед членами американського Конгресу та закликала їх надати більше допомоги ЗСУ.

Я зробила для неї дуже красивий костюм чорний з білою смугою. Він дуже добре відтінив всі емоції.

Засновниця бренду біжутерії Samokish Катерина Басовська починала робота як хобі. Проте вже за сім років дизайнерка вирішила виходити на міжнародний ринок.

Зробити це їй, як і багатьом іншим українським брендам, допомагає американська експертки моди Джен Сідарі, яка багато років займалась продажами бренду Вів’єн Вествуд.

Два роки тому під час Нью-Йоркського тижня моди вона організувала перший шоу-рум з українськими дизайнерами. Починала з чотирьох брендів. Цього разу вдалось привезти дев’ять. Вдалося все за підтримки урядової агенції США з міжнародного розвитку USAID. Подаватись на грант могли усі українські бренди.

Сідарі бачить в українській модній індустрії величезний потенціал для розвитку на міжнародних ринках. На жаль війна вплинула на логістику товарів, тому вчасна та якісна доставка наразі є головним викликом. А ось серед найбільших переваг українських дизайнерів вона бачить те, що майже кожен має власне виробництво в Україні.

Експерка каже, що й надалі буде допомагати українським дизайнерам. Її мета, щоб якомога більше американських магазинів мали та продавали українські бренди. Адже така модна українізація допомагає боротися з російською пропагандою та піднімати вище впізнаваність України у світі.

Також раніше ми розповідали про вісім українських брендів, що створюють патріотичні речі та відправляють кошти на ЗСУ.

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