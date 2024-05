Одяг, що говорить про сексуальну культуру. Фонд Олени Пінчук та бренд keepstyle створили благодійну капсулу

Розбудова сексуальної культури важлива для будь-якої цивілізованої країни світу, й Україна тут не виняток. Тому благодійний фонд Олени Пінчук та бренд keepstyle створили благодійну колекцію одягу It will be better next time.

Досвід у сексуальних стосунках може бути різним, він завжди є особистим і унікальним. І наступного разу все буде ще краще, — кажуть творці.

Капсульна колекція It will we better next time була створена для того, щоб нагадати українцям та українкам: кожна людина має право на свободу самовираження, бажання, експерименти.

В кампейні взяли участь українські зірки та лідери думок, зокрема в рекламі можна побачити супермодель Тетяна Брик, репера OTOY, співака і репетитора з англійської TUMAZAR, дизайнерку ювелірних виробів Alesha WTF, українську акторку балету Freedom Jay та хореографиню Світлану Сакаль.

Капсула створювалась з благодійною метою, а тому всі виручені з її продажу кошти будуть спрямовані на створення просвітницького YouTube-проекту про сексуальну освіту.

Він має допомогти молодим людям мати безпечний досвід стосунків, дбати про свої кордони, запобігати захворюванням, що передаються статевим шляхом, зокрема ВІЛ та вірусним гепатитам.

Також проект має підтримати людей у розвитку навичок ефективної комунікації з партнером, що є ключовим для здорових та щасливих відносин.

Цей просвітницький YouTube-проект дозволить молоді вільно та безпечно отримувати корисну інформацію про сексуальну освіту, психологічну підтримку і не боятись порушувати питання, які турбують.

