Гепатит непонятного происхождения распространяется по Европе: что известно о болезни и ее опасности

С начала апреля в 33 странах мира зарегистрировано 650 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читай, какие причины, симптомы и последствия этой болезни.
По данным ВООЗ, эта болезнь протекает достаточно тяжело для пациента и может вызвать развитие острой печеночной недостаточности. Наиболее уязвимой категорией населения являются дети до пяти лет. Из всех зарегистрированных случаев они составляют 75%.
Из-за болезни умерло уже девять детей, а 6% больных необходима трансплантация печени.
Причины заболевания все еще до конца не изучены. Однако Министерство здравоохранения Украины отмечает, что:
Всего в Европе зарегистрировали уже 374 случая заражения этим типом гепатита (больше всего в Великобритании и Северной Ирландии), а в США — 216.
Хотя тенденция инфицирования растет, ВООЗ пока оценивает риск распространения этой болезни как умеренный.
Минздрав призывает родителей не паниковать, ведь гепатиты — излечимая болезнь.
Если у ребенка появились эти симптомы, следует обратиться к врачу:
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