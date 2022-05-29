Гепатит непонятного происхождения распространяется по Европе: что известно о болезни и ее опасности

С начала апреля в 33 странах мира зарегистрировано 650 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читай, какие причины, симптомы и последствия этой болезни.

Что известно об остром гепатите

По данным ВООЗ, эта болезнь протекает достаточно тяжело для пациента и может вызвать развитие острой печеночной недостаточности. Наиболее уязвимой категорией населения являются дети до пяти лет. Из всех зарегистрированных случаев они составляют 75%.

Из-за болезни умерло уже девять детей, а 6% больных необходима трансплантация печени.

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Причины заболевания все еще до конца не изучены. Однако Министерство здравоохранения Украины отмечает, что:

Поездки за границу или контакт с иностранцами не влияют на развитие заболевания. Вирусы гепатита A, B, C, E и D не связаны с возникновением гепатита неизвестного происхождения.

Всего в Европе зарегистрировали уже 374 случая заражения этим типом гепатита (больше всего в Великобритании и Северной Ирландии), а в США — 216.

Хотя тенденция инфицирования растет, ВООЗ пока оценивает риск распространения этой болезни как умеренный.

Симптомы гепатита неизвестного происхождения

Минздрав призывает родителей не паниковать, ведь гепатиты — излечимая болезнь.

Если у ребенка появились эти симптомы, следует обратиться к врачу:

потемнение мочи;

осветление кала;

зуд кожи;

появление желтухи;

боль в животе;

усталость;

потеря аппетита;

повышение температуры тела.

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