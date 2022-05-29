Здоровье и красота

Гепатит непонятного происхождения распространяется по Европе: что известно о болезни и ее опасности

Елена Яковлева, редактор сайта 29 мая 2022, 15:30
Гострий гепатит шириться світом - що відомо про хворобу
Фото: Unsplash

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