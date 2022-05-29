Гепатит незрозумілого походження шириться Європою: що відомо про хворобу та її небезпеку

З початку квітня у 33 країнах світу зареєстрували 650 випадків гострого гепатиту невідомого походження в дітей. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я. Читай, які причини, симптоми та наслідки цієї хвороби.
За даними ВООЗ, ця хвороба протікає досить важко для пацієнта та може викликати розвиток гострої печінкової недостатності. Найбільш уразливою категорією населення є діти до п’яти років. З усіх зареєстрованих випадків вони складають 75%.
Через хворобу померло вже дев’ять дітей, а 6% хворих необхідна трансплантація печінки.
Причини захворювання до кінця не вивчені. Проте Міністерство охорони здоров’я України зазначає, що:
Загалом у Європі зареєстрували вже 374 випадків зараження цим типом гепатиту (найбільше у Великій Британії та Північній Ірландії), а у США — 216.
Хоч тенденція інфікування зростає, ВООЗ поки що оцінює ризик поширення цієї хвороби як помірний.
МОЗ закликає батьків не панікувати, адже гепатити — виліковна хвороба.
Якщо в дитини з’явились ці симптоми, варто звернутися до лікаря:
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