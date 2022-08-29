Простуда, которая возвращается снова и снова: что такое герпес и как от него избавиться

Если у тебя появились корочки, ранки или жжение в области губ — это может быть герпес. Рассказываем, что такое герпес и как с ним бороться, в нашем материале. Смотри и лечи правильно.

Что такое герпес

Герпес — это вирусное заболевание, которое вызывают герпесвирусы. Чаще всего оно характеризуется пузырчатыми высыпаниями на коже и слизистых.

В более сложных случаях высыпания сочетаются с полиорганными поражениями.

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Вылечиться от герпеса раз и навсегда невозможно. Сейчас разрабатываются вакцины против герпетических инфекций.

Как передается герпес

Заражение герпесом происходит путем поцелуев, полового контакта или пользования личными вещами других инфицированных людей. Вирус также передается от матери к ребенку в утробе.

Наличие вируса в организме можно проверить с помощью лабораторного исследования.

Симптомы губного герпеса

Приступы герпеса могут возникнуть из-за:

Долгого пребывания на солнце или в холоде. Стресса. Во время менструации. Приступов лихорадки. Интервала (герпес проявляется периодически).

Низкий иммунитет и дефицит витаминов тоже вызывают проявления герпеса (в случае предварительного инфицирования).

Для профилактики герпеса тебе необходимо заботиться о чистоте рук, использовать индивидуальные средства по уходу за собой и не находиться в тесном контакте с инфицированными людьми.

Как лечить герпес

Пока вылечить герпес полностью нереально, остается бороться с его периодическими проявлениями. Чтобы это было эффективно и быстро, врач советует:

Употребление таблетированных противовирусных препаратов в первые три дня болезни более эффективно, чем использование местно противовирусной мази, — говорит врач-дерматовенеролог Татьяна Бойчук.

Также она отметила, что частоту и длительность рецидивов герпеса можно уменьшить, если употреблять противовирусные таблетки на постоянной основе по схеме, которую врач выпишет индивидуально.

Чтобы снизить вероятность проявления герпеса, принимай витамин D. Кстати, мы уже рассказывали о том, как правильно подобрать витамины.

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