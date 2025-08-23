Готовая еда: что есть, а чего лучше избежать — список

На украинском рынке, как и в США, ультраобработанные продукты становятся все более распространёнными, что вызывает беспокойство у врачей.

Эти продукты, содержащие нетипичные для домашней кухни ингредиенты, связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней. Об этом пишет Real Simple.

Однако не все обработанные продукты одинаково вредны. Некоторые из них, например цельнозерновые крупы или обычный йогурт, могут быть частью здорового рациона, а вот употребление сладких напитков и переработанного мяса лучше ограничить.

Разумный выбор готовых продуктов

Чтобы избежать вредных последствий, не обязательно полностью отказываться от удобных обработанных продуктов. Вместо этого можно научиться делать осознанный выбор. Исследование AHA выделяет две категории продуктов.

Некоторые продукты считаются менее вредными и могут быть частью здорового рациона.

К ним относятся орехи, семена и бобовые с низким содержанием соли, консервированные бобы, тунец или курица в воде, цельнозерновой хлеб и хлопья с высоким содержанием клетчатки.

К этой группе также относятся растительные альтернативы, такие как соевое молоко, а также замороженные фрукты и овощи, что позволяет быстро и удобно готовить питательные блюда.

Другая категория — продукты, потребление которых следует ограничить. Это переработанное мясо (например, бекон и сосиски), подслащенные напитки, рафинированный белый хлеб и разнообразные сладости.

Также в эту группу попадают некоторые минимально обработанные продукты, такие как мед, красное мясо, сливочное масло и фруктовые соки.

Хотя они могут казаться натуральными, их высокая концентрация сахара или насыщенных жиров делает их менее полезными для сердца.

Простые и эффективные замены для ежедневного рациона

Чтобы питаться здоровее, делайте простые замены. Вместо сладкой газированной воды пейте газированную с фруктовым ароматом.

Также, чтобы сэкономить время, готовьте еду заранее и замораживайте ее. Так у вас всегда будет под рукой здоровая еда.

Важно читать состав продуктов, выбирая те, что содержат меньше ингредиентов и добавок. Подводя итог, ключ к здоровому питанию — не полный отказ от удобств, а умение делать разумный выбор и заменять вредные продукты полезными аналогами.

Тем временем никто не застрахован от сезонной аллергии, а определенные продукты, такие как орехи, ромашка, некоторые фрукты, острая еда, алкоголь и молочные продукты, могут усиливать ее симптомы.

